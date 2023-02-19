【K社韓文小百科】《黑暗榮耀》這段你肯定沒看懂！「這是繳納勞動所得稅的你所不懂的綜合所得稅的世界」裡藏著的黑暗

有錢人的世界和普通人真的不一樣。

最近火爆全球的《黑暗榮耀》中有著這樣一句台詞，畫家李蓑羅（金赫拉 飾）對老同學、空姐崔惠程（車珠英 飾）說過「我就是扣掉稅稅錢，再原封不動地把錢還給他，我幾乎就是才能捐贈了，這是繳納勞動所得稅的你所不懂的綜合所得稅的世界，惠程啊」。



在比較勞動所得稅和綜合所得稅之前，我們先來看看韓國的「所得稅」種類，一共有6種：勞動所得、利息所得、股息所得、營業所得（不動產租賃所得）、年金所得和其他所得。 勞動所得是「所得稅」中的一種，綜合稅則囊括了所有6種。像惠程這樣的空姐，她只有「勞動所得」，即工作得來的薪水，若年初已經申報過，就無須再申報綜合所得稅。 年金所得也是如此，若年所得稅低於150萬（韓幣，下同），也不是綜合所得稅繳納對象。

要繳納利息所得、股息所得和營業所得又是哪一類人呢？ 例如在沒有其他收入的情況下，但金融投資所得超過2000萬，就必須繳納利息所得。 再例如有2000萬以上住宅租金收入時也需要單獨報稅。 綜上所述，李蓑羅口中的「綜合所得稅」實際上佐證了自己是有錢人的事實，除了靠工作薪水要繳納的勞動所得之外，還有不動產租金、股票、存款利息等等，達到了納稅線。

有專業的稅務會計師分析《黑暗榮耀》中的這個場景實際上還藏匿著逃稅、貪污、瀆職的罪行。 李蓑羅開畫展，全宰寯（朴成勛 飾）以法人名義買下這些畫，又以法人名義進行轉帳，因此李蓑羅就產生了銷售行為，不管是買顏料或買畫布都需要錢，因此產生了開銷，所以李蓑羅需要繳納綜合所得稅。 會計師猜測李蓑羅很可能不是法人，不然她和全宰寯這番操作行不通，她很有可能只是「個體商人」（個人工商戶）。 李蓑羅從全宰寯那裡收到錢，扣去稅金後再還給全宰寯，還錢時候用的很有可能還是個人帳戶，或者是匿名帳戶，亦或是直接給現金。 這種做法就屬於利用美術作品進行逃稅，籌備秘密資金方法的一種。



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