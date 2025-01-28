《于氏王后》《星星閃耀的夜晚》好眼熟的人！是《BOYS PLANET》「藍房子」朴都河！ 【多圖】潤娥飛巴黎參加時裝週！雪中機場照，獲網讚：「這根本是在拍韓劇吧、真女神降臨」 在《青龍獎》為「私生子爭議」的鄭雨盛歡呼而受到指責！林知衍：「沒有想到會引發爭議」 和BLACKPINK Jennie傳緋聞？！GOT7 BamBam再澄清：難道男女在一起吃飯就一定是談戀愛嗎？ 累計虧損18兆！韓國首都圈地鐵基本票價上調150元，3月前從1440漲到1550韓元 【演員特輯】李浚赫從「收視毒藥」變成人人著迷的《我的完美秘書》：這張臉終於大成功了！

《星星閃耀的夜晚》有名配角，是自第7集出現，男主角劉振宇（厲雲 飾）轉往TA娛樂原本要一同出道的練習生，演員朴都河，不曉得有沒有觀眾也覺得眼熟？

朴都河正是2023年在《BOYS PLANET》，穿紅色絲質襯衫跳2PM〈My House〉逗樂眾導師的人！他頂著「CUBE練習生」稱號登場，大家都以為他很會唱歌其實不然，秒變成綜藝咖帶給導師歡樂，讓導師Lip J說「很微妙」但又想牽住他的手XD。他還和一樣表演〈My House〉且都很微妙的丁玟圭共舞，表現更多野心，兩個人依衣服顏色不同被暱稱「紅房子」、「藍房子」。



*相關報導回顧：‎〈《Boys Planet》朴都河&丁玟圭表演2PM〈我的家〉明明唱跳都不夠好，卻讓人想一直看下去的魔性魅力〉‎

朴都河當時已以演員出道，前一年演出網路劇《解除武裝的浪漫》和鄭秀賢、Cherry Bullet智媛合作。他在《BOYS PLANET》雖然歌舞能力並不高，但憑藉首集「紅房子」綜藝感，以及後續虛心努力的態度，排名一度在前30名，第二輪生存者發表儀式才被淘汰，以46名坐收。

▼《解除武裝的浪漫》



朴都河結束《BOYS PLANET》旅程後，當CUBE有消息推出新男團（NOWADAYS）時，一度有網友好奇他是否會以新男團出道，不過並沒有，去年又開始本業活動，演了古裝大作《于氏王后》高男武（池昌旭 飾）小時候，又演了獨幕劇《怪異與冷笑》一角（全昭旻與KARA韓昇妍主演），再來就是《星星閃耀的夜晚》TA娛樂其中一名練習生了。

▼于氏王后



雖然《星星閃耀的夜晚》戲分仍不多，但滿多網友都表示很開心再見他、說他又成長了。



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