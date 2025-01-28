《于氏王后》《星星閃耀的夜晚》好眼熟的人！是《BOYS PLANET》「藍房子」朴都河！

《星星閃耀的夜晚》有名配角，是自第7集出現，男主角劉振宇（厲雲 飾）轉往TA娛樂原本要一同出道的練習生，演員朴都河，不曉得有沒有觀眾也覺得眼熟？
朴都河正是2023年在《BOYS PLANET》，穿紅色絲質襯衫跳2PM〈My House〉逗樂眾導師的人！他頂著「CUBE練習生」稱號登場，大家都以為他很會唱歌其實不然，秒變成綜藝咖帶給導師歡樂，讓導師Lip J說「很微妙」但又想牽住他的手XD。他還和一樣表演〈My House〉且都很微妙的丁玟圭共舞，表現更多野心，兩個人依衣服顏色不同被暱稱「紅房子」、「藍房子」。
*相關報導回顧：〈《Boys Planet》朴都河&丁玟圭表演2PM〈我的家〉明明唱跳都不夠好，卻讓人想一直看下去的魔性魅力〉
朴都河當時已以演員出道，前一年演出網路劇《解除武裝的浪漫》和鄭秀賢、Cherry Bullet智媛合作。他在《BOYS PLANET》雖然歌舞能力並不高，但憑藉首集「紅房子」綜藝感，以及後續虛心努力的態度，排名一度在前30名，第二輪生存者發表儀式才被淘汰，以46名坐收。
朴都河結束《BOYS PLANET》旅程後，當CUBE有消息推出新男團（NOWADAYS）時，一度有網友好奇他是否會以新男團出道，不過並沒有，去年又開始本業活動，演了古裝大作《于氏王后》高男武（池昌旭 飾）小時候，又演了獨幕劇《怪異與冷笑》一角（全昭旻與KARA韓昇妍主演），再來就是《星星閃耀的夜晚》TA娛樂其中一名練習生了。
雖然《星星閃耀的夜晚》戲分仍不多，但滿多網友都表示很開心再見他、說他又成長了。
[] 오션뷰보다 도하뷰#나미브#박도하 #PARK_DOHA pic.twitter.com/LuQqMbSPqO— CUBE ACTORS (@CUBEactor) January 20, 2025
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