还有什么是他不会的！《BOYS PLANET》陈冠睿上次耍金箍棒，这次转手绢宛如魔术，韩网：好魔性

还记得韩国选秀节目《BOYS PLANET》首集「耍金箍棒」备受评审青睐的台湾练习生陈冠睿吗？最新一集中，他又有了「新花招」吸引观众眼球！

*相关报导：‎《Boys Planet》台湾选手陈冠睿华丽金箍棒耍大招，超强舞蹈实力让全场看了合不拢嘴！‎



《BOYS PLANET》第3集穿插一小段练习生们的宿舍生活，有人练习韩文有人唱歌，而陈冠睿超级特别，竟然戴著头巾和发光眼镜，表演起他擅长的传统民俗舞蹈中的「手绢」，而且不只是旋转还会变色！



陈冠睿这宛如变魔术的表演，不仅他眼前的练习生，韩国观众也感到啧啧称奇！推特近日关於《BOYS PLANET》的热搜中，前几名就是陈冠睿这个表演，推主写道：「《BOYS PLANET》是做什么的地方？」似乎很讶异里头练习生卧虎藏龙。

该推文转发达3000多则，网友说：「好魔性」「很中毒」「还有什么是他不会的」「哇呜好神奇」「超级可爱」「陈冠睿劈腿学舞也是，太有好感了」「冠睿太搞笑了ㅋㅋㅋ好可爱啊」「霍格华兹练习生ㅜㅜ」「他真的好好笑救命」「陈冠睿到底还有疯了的才艺」「我也想一起玩」……

▼上述网友所说的劈腿学舞也不能错过，陈冠睿边劈腿拉筋边看MV学舞，以超快速度带领小组G组〈Kill This Love〉组一起练习



陈冠睿从小跟著妈妈习舞、在民俗舞蹈的环境下长大，练就了各种技艺也囊括不少奖项。根据本站采访，陈冠睿爸爸与妈妈透露手绢是陈冠睿第一个「玩具」，2、3岁就相当熟练，且宛如变魔术的换面招式是他自己「玩出来的」。



回到《BOYS PLANET》陈冠睿的表现，他在G组〈Kill This Love〉担当副Rapper脚色，虽然观众投票结果不敌K组林干旭，但整个G组表演过程获得导师一致好评，最后也顺利拿下胜利，G组〈Kill This Love〉也是目前首个任务中相当受欢迎的表演，YouTube观看次数仅次G组〈LOVE ME RIGHT〉。



整体观众投票排名上，陈冠睿第2集已从54名升至30名，本集则未公开（仅公开1到3、40到60名名）。



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