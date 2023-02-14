《朝鮮精神科醫師劉世豐2》金旻載攜手金香起前進內醫院！最終回朝鮮律師禹棹奐驚喜登場〜（EP.9 – 10完）

[有雷] 《朝鮮精神科醫師劉世豐2》終於畫下完美句點，金旻載與金香起這對風雨CP也如有神助，突破了身份的問題而能夠名正言順的相伴。兩人共同進入了內醫院照顧殿下與中殿的健康，而隔壁棚近期即將播出的《朝鮮律師》男主角禹棹奐驚喜同框金旻載！

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縣令對劉世豐（金旻載飾）依舊懷恨在心，威脅一位歸順的外族女性前來看診，有機會就讓劉世豐吃下迷藥。劉世豐與南海嫂都能看出她的不安，敞開心胸接納她，治療她的心事，因此也讓她昧著良心無法對劉世豐下手，但縣令卻因此相當不滿，並且將這位女性殺害，更打算在棄屍荒野。恩宇（金香起飾）發現了血跡，擔心是劉世豐遭暗算，而跑著跟上去。



內醫院的全江日原本協助縣令想陷害劉世豐，但發現了縣令殺人，覺得縣令做得太過火而出手阻止棄屍，跟隨在後的恩宇被發現，縣令也必須將她滅口之時，劉世豐及時趕到，並且還為奄奄一息的恩宇施針，救回了心愛的她。全江日也在扭打中被縣令刺傷，幸好之後經過桂樹醫館及時營救，得以保住一命。於是便決定進宮向殿下坦承一切。



劉世豐在桂志翰（金相慶飾）提交大量請願書以及全江日的坦白之下，終於得到清白，他向殿下要求延攬恩宇入宮成為醫女，並表達即使自己跟恩宇因身份的關係無法名正言順的成親，但若恩宇能夠有所成長並發揮所長，他也感到開心。恩宇以滿分順利通過了考試而進入了內醫院服務，為懷孕中的中殿照顧健康。



中殿生產時情況危急難產，多虧了恩宇與劉世豐通力合作，讓母子均安。為了報答這恩情，中殿提出將恩宇寡婦的身份恢復為成親之前的單身，並冊封功名，也因此恩宇得以堂堂正正與劉世豐成為情侶。桂樹醫館的奶奶雖然生命走向終點，但她卻說自己毫無遺憾地離開。劉世豐與恩宇終於能夠成親了，屬於他們的風雨日誌也將持續寫下新的篇章，桂樹醫館也開始有了更多元的服務。



特別驚喜的是劉世豐在街邊用餐時，遇見一位與他一樣不喝酒只點了醍醐湯的男子，此時有人發生狀況暈倒，這位男子毫不猶豫拿出針筒，看來也是同道中人，雖精準說出穴位，但卻似乎有所顧慮而無法下針，劉世豐問起他手的問題，日後很難成為醫員，他則表示正在考量轉行為律師。這位男子就是MBC即將播出的新劇《朝鮮律師》中的男主角禹棹奐！



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