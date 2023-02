SS9是「崔始源世巡造勢晚會」吧XD 台灣大喊凍蒜，巴西與秘魯直接拱他選總統啦

還記得去年Super Junior「SUPER SHOW 9:ROAD」(SS9)台灣場嗎?當時適逢台灣選舉,始源在27日末場用台語提醒大家投票,還自己喊出「始源,凍蒜(當選)」,然後整場演唱會瞬間變成造勢晚會。

而25日首場其實就有E.L.F.「yuuix」(Twitter@Yu140930)相當應景,自製始源的國會議員選舉旗幟,上頭還有幾大政見非常用心,這面旗子也順利送到始源手裡,其他E.L.F看了都覺得很可愛、創意十足,甚至「想get同款」。

SS9近日來到南美洲巡迴,巴西與祕魯也有E.L.F.發揮創意替始源做了競選文宣,不過不再是選國會議員了,直接朝總統之路邁進!



