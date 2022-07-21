始源號召力太強！Super Junior演唱會出現「始源T」《酒都女》應援團，銀赫質疑：「競選團隊嗎」

這應援團有夠可愛～其他成員的眼紅(?)超好笑XDD

Super Junior第9次世界巡迴演唱會「Super Show 9 : ROAD」上週於韓國首爾正式開啟。Super Junior演唱會上各種趣事都在網路上傳開，包括崔始源的「《酒鬼都市女人們》超強應援團」。

17日韓國末場的「Super Show 9 : ROAD」（有線上播出服務），尾聲安可Super Junior一一感謝舞群與演唱會幕後工作人員，也感謝在台下出現的特別人物，包括東方神起最強昌珉、Red Velvet Irene、(G)I-DLE雨琦、NCT道英、SHINee珉豪。而有一個應援團特別搶眼，是來為崔始源加油的《酒鬼都市女人們》工作人員們。

《酒鬼都市女人們》工作人員一被介紹就紛紛轉過身來，露出背後一個個始源大臉。原來，這群工作人員為了替自己劇組的男主角應援，全都特地穿上訂製的始源T-shirt，看起來陣仗還不小。



銀赫與利特看了，你一言我一語的說：「這程度不就是崔始源演唱會了嗎？」「會不會太誇張了？」「是不是賄賂來的？」「怎麼可以帶競選團隊來？」還說以後Super Show乾脆改叫崔始源演唱會，如此一來始源就可以贊助更多錢。



始源後來也在IG限時動態分享了他的「《酒鬼都市女人們》超強應援團」現身影片，自己亦穿上了那天應援團穿的始源T-shirt。



▼更多網友分享圖片及影片



siwon supporters wearing siwon shirts!!! huhuhu cutieeeee pic.twitter.com/0MkTj8waW3 — (@TeukGel03) July 17, 2022

The staff of 'Work Now, Drink Later' watched SS9 while wearing shirts with @siwonchoi's face at the back. Then SuJu asked Siwon oppa how much did he pay them to do that



THANK YOU SUPER JUNIOR#BeyondLIVE_With_SJ #SS9_Seoul_Day3#SUPERJUNIOR @SJofficial#SS9 #SUPERSHOW9 pic.twitter.com/nxOEKDFkFe — (@itsirisjoy) July 17, 2022

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