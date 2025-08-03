Super Junior銀赫與東海D&E為中信開球！東海一記觸身球現場兩人險互毆〜表演中宣布Super Show將於11月降臨大巨蛋！

數度來台的Super Junior小分隊D&E東海與銀赫於8月3日擔任職棒中信兄弟的開球嘉賓，同時也是今日賽後的K哥大來賓之一。除了開球兩人上演搞笑互毆戲碼以外，更在賽後演出連唱6首歌曲，並正式宣布Super Show將前進大巨蛋！

今日的中信啦啦隊開場也跳了「Sorry Sorry」，接著東海與銀赫便來到場內準備進行開球，4月4日生日的銀赫選穿了44號球衣，10月生日的東海則選穿10號，這也是本次活動特製的D&E聯名球衣，白底搭配SJ的應援色寶藍色線條與圖案，一推出讓所有粉絲們都搶著買來收藏，東海與銀赫更表示希望大家能夠連今日的寶貴回憶一起永遠收藏。



東海拿著寶藍色繡有D&E字樣的手套站上了投手丘，銀赫則是拿著球棒進入打擊區，由中信兄弟隊長王威晨擔任捕手，東海球一投出，雖然在銀赫面前提前落地，但銀赫卻作勢表示自己被觸身球擊中，憤怒衝上前去，東海也跑下投手丘正面迎戰，兩人上演互毆戲碼，東海已經倒在地上，兄弟王威晨還趕緊把兩人拉開，兩人才終於露出笑容，就連開球也要搞笑演出。



而中信兄弟果然也打了場精彩好球，期間由王政順以及宋晟睿接連揮出全壘打，東海與銀赫也跟著全場觀眾一起大聲歡呼，比賽中兩人也拿著台灣啤酒開心享用，場中更響起他們的知名歌曲「Oppa！Oppa！」兩人聽到音樂也立即在原地展現舞步跳了起來，成為全場焦點。



賽後兩人也在「Sorry Sorry」音樂聲中登場，舞群也換上了黃色中信球衣與東海及銀赫一起演出，兩人站上投手丘用中文大喊：「我們開始吧！」一連帶來兩首歌曲，接下來兩人與大家問候，表示他們是第一次在台北大巨蛋演唱，所以內心相當激動，不僅是能夠為D&E的粉絲們演唱，也能夠與中信的球迷們一起同樂，讓兩人感覺相當榮幸。並且在這樣興奮的時刻，D&E更加碼宣布，Super Junior今年的「Super Show」即將在11月於台北大巨蛋演出！讓全場一同發出尖叫聲〜D&E一共演唱了六首歌曲，最後銀赫更是直接躺在地上演唱〜期待今年11月的「Super Show」！



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