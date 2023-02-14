《Running Man》全昭旻聽完金鐘國的話後爆哭：歐巴，這太像我了ㅠㅠ

全昭旻聽完金鐘國一天要做的事情後爆哭，這到底是怎麼一回事呢？

SBS電視台招牌綜藝《Running Man》每周日火熱播出中，日前公開了「金子一般的冬天MT」。節目中全昭旻想前輩們提問，稱：「最近我覺得和人見面是一件很累人的事情，完全不需要，這種時候到底要怎麼辦？」聽完全昭旻的問題，金鐘國和池錫辰回答道：「那就不要見啊，多簡單啊。」接著還說出了一句至理名言：「人生本來就是孤獨的。」



全昭旻又問：「歐巴們因為工作很多，人脈應該很廣吧。」金鐘國就就詳細解釋了自己一天要做的事情，早晨起床後一個人吃早餐，然後一個人出門去買咖啡。到了健身房，他會和一起健身的大叔們打招呼，遇到前來健身的演藝圈同仁就會多聊幾句，順便分享健身tips。



不知道怎麼回事，聽到這裡的全昭旻突然止不住眼淚爆哭起來，稱：「聽了歐巴的話突然好想哭，仿彿在說我的生活，我也是這樣。」金鐘國透露自己的生活雖然單調，但卻很幸福，全昭旻百感交集地說道：「其實我也很幸福，只是一個人待的時間太久了，覺得好可惜。 年輕的時光轉瞬即逝，真的好可惜，一有空我就去旅行，其實也是在追求快樂。」金鐘國安慰地說：「你不要太執著於追趕青春，不要這樣，一切都要順其自然。 」



從金鐘國的這番話可以看出他應該很享受獨處的時間，享受一個人的時光是一種無比超然的感覺，不用周旋別人的情緒，也不必判斷他人的心事，自己陪同自己，回歸一個真實的自我，對喜歡自己待著的人來說這感覺真的很棒。

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