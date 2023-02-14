SS9是「崔始源世巡造势晚会」吧XD 台湾大喊冻蒜，巴西与秘鲁直接拱他选总统啦

还记得去年Super Junior「SUPER SHOW 9：ROAD」（SS9）台湾场吗？当时适逢台湾选举，始源在27日末场用台语提醒大家投票，还自己喊出「始源，冻蒜（当选）」，然后整场演唱会瞬间变成造势晚会。
— ashi (@aserseed) November 28, 2022
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而25日首场其实就有E.L.F.「yuuix」（Twitter@Yu140930）相当应景，自制始源的国会议员选举旗帜，上头还有几大政见非常用心，这面旗子也顺利送到始源手里，其他E.L.F看了都觉得很可爱、创意十足，甚至「想get同款」。
左邊是參選政見— yuuix (@Yu140930) November 26, 2022
1.經常來台灣開演唱會
2.收購SM
3.成為更加熱愛生活的人
下面一小句：隨時保持信心
右邊就是大家最喜歡的
你有自信不投我一票嗎？
@siwonchoi #SS9inTaiwan #SS9 #SS9TW #SS9inTW #SS9intaipei #SUPERJUNIOR pic.twitter.com/IoDjGzluFq
#superjunior— (@hsuan820_) November 25, 2022
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SS9近日来到南美洲巡回，巴西与秘鲁也有E.L.F.发挥创意替始源做了竞选文宣，不过不再是选国会议员了，直接朝总统之路迈进！
FIZERAM— dome (@psixue) February 10, 2023
SUPER JUNIOR FEZ O L
EU ESTOU EM ESTADO DE PERPLEXIDADE
INTANKAVEL BRAZIL VOLTOU A SER TANKAVEL pic.twitter.com/Nt40wvnyUH
cho siwon para presidente #SS9inBrasil pic.twitter.com/9emgtmdIjb— let viu o suju (@2PMUST) February 10, 2023
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— Heido (@Heido04) February 12, 2023
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I hope someone in Mexico takes a similar picture and hands it to him because he's pic.twitter.com/cBdKtHIeJ2— (@Siwonest_SJ7) February 12, 2023
只能说「始源参选」这个哏用不腻啊！他的队友也超喜欢，早在韩国场，银赫和利特看见崔始源有专属《酒鬼都市女人们》应援团，便忍不住直呼：「怎么可以带竞选团队来？」再加上台湾、巴西与秘鲁场，各种欢乐，根本是「崔始源的世界巡回造势晚会」吧！
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