SS9是「崔始源世巡造势晚会」吧XD 台湾大喊冻蒜，巴西与秘鲁直接拱他选总统啦

还记得去年Super Junior「SUPER SHOW 9：ROAD」（SS9）台湾场吗？当时适逢台湾选举，始源在27日末场用台语提醒大家投票，还自己喊出「始源，冻蒜（当选）」，然后整场演唱会瞬间变成造势晚会。

而25日首场其实就有E.L.F.「yuuix」（Twitter@Yu140930）相当应景，自制始源的国会议员选举旗帜，上头还有几大政见非常用心，这面旗子也顺利送到始源手里，其他E.L.F看了都觉得很可爱、创意十足，甚至「想get同款」。

SS9近日来到南美洲巡回，巴西与秘鲁也有E.L.F.发挥创意替始源做了竞选文宣，不过不再是选国会议员了，直接朝总统之路迈进！



FIZERAM



SUPER JUNIOR FEZ O L



EU ESTOU EM ESTADO DE PERPLEXIDADE



INTANKAVEL BRAZIL VOLTOU A SER TANKAVEL pic.twitter.com/Nt40wvnyUH — dome (@psixue) February 10, 2023

cho siwon para presidente #SS9inBrasil pic.twitter.com/9emgtmdIjb — let viu o suju (@2PMUST) February 10, 2023

I hope someone in Mexico takes a similar picture and hands it to him because he's pic.twitter.com/cBdKtHIeJ2 — (@Siwonest_SJ7) February 12, 2023

只能说「始源参选」这个哏用不腻啊！他的队友也超喜欢，早在韩国场，银赫和利特看见崔始源有专属‎《酒鬼都市女人们》应援团，便忍不住直呼：「怎么可以带竞选团队来？」再加上台湾、巴西与秘鲁场，各种欢乐，根本是「崔始源的世界巡回造势晚会」吧！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻