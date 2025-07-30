我「炫富」頂多吃個烤肉，Super Junior圭賢節儉名言再+1！自爆省錢日常：信用卡積分兌咖啡，冷氣都不開

誰說明星都愛炫富？ Super Junior 的「省錢代表」圭賢再度展現他的節儉神技，讓粉絲驚呼：這根本是偶像界的消費榜樣！

SJ 成員東海和銀赫的YouTube綜藝《東海水與白頭銀赫》更新了影片，標題就很鬧：「你不是對我擺過架子嗎？ 出道20年帶大禮來的Super Junior強勢忙內Line」，開場就已經笑果十足。

節目中，銀赫率先提到：「最近我們成員們都很努力管理身材喔~」接著厲旭自爆：「我體重像橡皮筋一樣，最近是微胖期。」這時圭賢不放過機會，直接伸手摸了摸厲旭的肚子，還誠懇（？ ）發言：「真的好軟喔。 我們粉絲簽名會可不可以辦成『摸肚子會』？ 超可愛的啦~」笑翻全場。



然後進入今日重點：「圭賢的省錢美學」。 圭賢說自己最近迷上便利商店的杯裝冰淇淋 ，「小小一杯賣6900塊（韓幣，下同/約新台幣15圓8），本來覺得太貴了，但用信用卡點數可以免費兌換！」於是他「眼睛一翻」直接下單24杯，還補一句：「我每天吃一杯，吃很開心得！」



你以為這樣就結束了？ 錯！圭賢可是經得起卡費審查的男人！他曾在節目《閣樓問題兒童》中透露，自己的信用卡一個月帳單金額低於50萬（約台幣1.2萬）是常有的事，甚至去年夏天還堅持不開冷氣。

圭賢認真表示：「我從小就不亂花錢。 有次看到後輩生日辦在夜店，一次花掉一千萬（約24萬台幣），我直接震驚到說不出話。」至於自己的「奢侈」行為？ 「就是偶爾在烤肉店吃個十萬的餐啦~」至於穿搭，也選便宜實用為主，完全實踐低調生活。



網友反應爆笑：「誰來頒給他一張省錢派金卡」、「明明可以靠臉吃飯，卻堅持靠點數吃冰」、「冰淇淋 一天一杯，圭賢版的養生生活？」

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