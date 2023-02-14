《浪漫速成班》不是夢這不是夢！鄭敬淏單向告白－朦朧中接吻－否定心動再得知全道嬿單身真相！（EP.9 – 10）

[有雷]《浪漫速成班》收視率再創新高！學習跨越界線的鄭敬淏，看不慣大家抵制全道嬿，竟在公開場合告白心意，甚至斷送了自己的明星講師前途。他騙自己一切只是報恩，讓全道嬿嚎啕大哭。海伊看見直播主找上老師，直接在鏡頭前揭露了全道嬿並非生母的事實。

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全方位管理班的媽媽們，得知全校第一名的南海伊，原來是因為有了崔直說（鄭敬淏飾）老師的家教特別指導，非常氣憤並群起抵制。崔直說大方承認，此時方秀雅的母親卻在論壇上散佈南行善（全道嬿飾）頻繁出入崔直說家送便當的影像畫面，直指已婚婦女色誘老師，而讓小菜店遭受抵制，生意一落千丈。南行善擔心崔直說的工作受影響，於是希望停止家教課程，而受到輿論的影響，看來也只有這樣的作法。



南行善仍須為海伊找尋補習班，看見有升學講座就報名了，沒留意數學的主講人就是崔直說。現場許多家長對她議論紛紛，她正想低調離開現場時，台上的崔直說發現了她，甚至直接告白「先動心的是我，我配不上那麼好的女人，如此溫暖又耀眼的她，是我一廂情願喜歡她。」一席話震撼了所有學生以及其父母，甚至群起抗議抵制崔直說。



南行善緊張地找崔直說談談，崔直說相當直截了當的說明自己的心意，但也說了自己知道這是不應該有的情感，告訴南行善他會死心，請她不用擔心。崔直說與老友喝得酩酊大醉，朋友急call南友才來送崔直說回家。崔直說喝個爛醉還發燒，以為南行善又出現在自己的夢裡，一把拉著床邊的南行善吻了下去。



清醒後的崔直說關掉手機人間蒸發，只有南行善知道他可能在露營區垂釣，兩人見到面之後，崔直說來到之前南行善媽媽所開的小吃店，告訴她這段奇妙的緣分，並表達自己思考之後，發現可能是想要報恩的心情，誤以為是心動的愛情，請南行善別想太多。南行善聽了雖然覺得事情似乎往好的方向發展，卻感到莫名心痛，因為自己也真的喜歡上了崔直說老師，抱著好友榮珠大哭一場。海伊看在眼裡，想要鼓勵阿姨追求自己的幸福。



崔直說回歸講台，卻發現研究室裡的員工都已趕緊找了其他的工作，補習班也已找來其他老師代替他的課程，崔直說的頭等講師地位已不再。人氣王直播主（李相二飾）衝到崔直說家門口來堵他，海伊卻出現在此地，澄清南行善並非自己的生母，所以這不是有夫之婦與老師的不倫緋聞，而是正正當當的戀情。



鋼珠怪客持續犯案中，警方的調查似乎也有所進展，雖然一開始劇情導向會讓大家覺得是善材的哥哥熙材，不過看他相當驚恐的表情，他應該不是鋼彈怪客，而是目擊證人！鋼彈怪客會不會是最支持最熱愛崔直說老師的智室長呢？智室長與當年女學生的事件是否有所關聯？



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