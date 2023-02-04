原來這就是政治！《Trolley：命運交叉點》各種爆炸性反轉令人措手不及，招來兩極評價（EP.11-12）

《Trolley：命運交叉點》本週播出的11、12集劇情反轉再反轉，不僅戲裡的角色很難接受接踵而來的狀況，戲外許多觀眾恐怕也無法認同，不過仍有網友認為非常寫實值得省思，亦有影評家替其說話，評價呈兩極化。

（以下提及劇情）



11集，崔基永（奇太映 飾）為自己曾向金惠調（金賢珠 飾）要求道歉的舉止道歉，但他與金惠調的談話被李流新聽見。李流新知情崔基永背叛了自己和南中道（朴喜洵 飾）聯手，隨後發生車禍送醫，崔基勇因而暫緩了和南中道聯手。沒辦法拿李流新炒地皮之事攻擊姜弘循，南中道急躁的要求金惠調和自己上電視，要金惠調親自公開當年被性騷擾的事情。

在公開金惠調事件前，南中道先拿有關姜弘循身邊輔佐官不光彩的私事再一次打擊對方，殊不知招來雙重標準批判，原因是自己的兒子南智薰也沒做正。不曉得究竟是不是巧合，南中道隔天就剛好「大義滅親」，揭露南智薰曾性侵女友金秀彬（崔秀彬 飾），並藉此提倡讓性犯罪者在死後依舊能被判刑的《南宮率法》。



12集，金惠調對此感到荒唐且崩潰，無法相信丈夫竟然要親手毀掉自己的兒子，更何況她之前親口聽過金秀彬否認遭性侵。再加上偶然得知南中道對自己的事件想先斬後奏公開，金惠調對南中道的信任產生裂痕，感嘆「原來這就是政治」。



金惠調雖然也像一般加害者家屬，更想相信自己的兒子不會做壞事，也覺得能私下以金錢解決，但她看見金秀彬卻仍升起關懷之心，這也難怪金秀彬會心軟透露她不能講的事……由於這件事，金惠調越發懷疑南中道的真心，試著拼湊南智勳過世前後的時間線。

金秀彬說，南智薰生前最後見的人是南中道。

而且從南中道的回憶可知，金秀彬才是被威脅的人。那天姜弘循拿南智勳性侵金秀彬的事威脅南中道，南中道馬上質問金秀彬了解全是誤會，金秀彬只是想拿掉孩子才那麼說，而且孩子是前男友的。綜觀下來，南中道依著巧合，再加上自己的一些手段，利用死去的兒子玩政治？



更令人髮指的是，南智勳死亡前向南中道丟了一句「我會讓你在政界混不下去」，爾後掉進漢江死亡。南智勳的死也是湊巧，還是南中道故意為之？



看完這兩集「爆炸性」的發展，韓國網友批評《Trolley：命運交叉點》根本是「玩弄性犯罪受害者」，或說劇情發展太迂迴、明明可以更簡要說明，或直接批判邊編劇越寫越荒唐、電視台應該要審核過整齣劇本再決定是否製作。當然也有網友持續認為劇情寫得很有意思，專注在解開劇情之謎，如南中道為何殺了兒子、南中道是不是自己犯錯想賴在兒子身上。

另外，一位韓國影評家鄭德賢特地撰文「為《Trolley》辯解」‎，認為《Trolley》是在遵循電車難題的主旨「重複回到同個難題軌道」，是由於女主角金惠調的遲疑才會造成這樣的局面，但那樣的矛盾正是這部劇的主題：害怕自己受到殺害，也會害怕自己的選擇帶給人傷害。鄭德賢表示劇情讓人鬱悶是事實，但「仔細想想過程為什麼那麼鬱悶，就能明白這部電視劇想表達的真正意涵」，坦承《Trolley》不符合大眾口味但製作意圖寫得很明確。

回頭看‎鄭德賢更早的評論‎，他曾拿電車難題與邊沁的功利主義（犧牲少數成就多數）、康德的道德義務論（無論如何都不能傷人）討論，當劇情演到現在，似乎更加明顯南中道就是邊沁、金惠調就是康德。

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