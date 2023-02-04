原来这就是政治！《Trolley：命运交叉点》各种爆炸性反转令人措手不及，招来两极评价（EP.11-12）

《Trolley：命运交叉点》本周播出的11、12集剧情反转再反转，不仅戏里的角色很难接受接踵而来的状况，戏外许多观众恐怕也无法认同，不过仍有网友认为非常写实值得省思，亦有影评家替其说话，评价呈两极化。

（以下提及剧情）



11集，崔基永（奇太映 饰）为自己曾向金惠调（金贤珠 饰）要求道歉的举止道歉，但他与金惠调的谈话被李流新听见。李流新知情崔基永背叛了自己和南中道（朴喜洵 饰）联手，随后发生车祸送医，崔基勇因而暂缓了和南中道联手。没办法拿李流新炒地皮之事攻击姜弘循，南中道急躁的要求金惠调和自己上电视，要金惠调亲自公开当年被性骚扰的事情。

在公开金惠调事件前，南中道先拿有关姜弘循身边辅佐官不光彩的私事再一次打击对方，殊不知招来双重标准批判，原因是自己的儿子南智薰也没做正。不晓得究竟是不是巧合，南中道隔天就刚好「大义灭亲」，揭露南智薰曾性侵女友金秀彬（崔秀彬 饰），并藉此提倡让性犯罪者在死后依旧能被判刑的《南宫率法》。



12集，金惠调对此感到荒唐且崩溃，无法相信丈夫竟然要亲手毁掉自己的儿子，更何况她之前亲口听过金秀彬否认遭性侵。再加上偶然得知南中道对自己的事件想先斩后奏公开，金惠调对南中道的信任产生裂痕，感叹「原来这就是政治」。



金惠调虽然也像一般加害者家属，更想相信自己的儿子不会做坏事，也觉得能私下以金钱解决，但她看见金秀彬却仍升起关怀之心，这也难怪金秀彬会心软透露她不能讲的事……由於这件事，金惠调越发怀疑南中道的真心，试著拼凑南智勋过世前后的时间线。

金秀彬说，南智薰生前最后见的人是南中道。

而且从南中道的回忆可知，金秀彬才是被威胁的人。那天姜弘循拿南智勋性侵金秀彬的事威胁南中道，南中道马上质问金秀彬了解全是误会，金秀彬只是想拿掉孩子才那么说，而且孩子是前男友的。综观下来，南中道依著巧合，再加上自己的一些手段，利用死去的儿子玩政治？



更令人发指的是，南智勋死亡前向南中道丢了一句「我会让你在政界混不下去」，尔后掉进汉江死亡。南智勋的死也是凑巧，还是南中道故意为之？



看完这两集「爆炸性」的发展，韩国网友批评《Trolley：命运交叉点》根本是「玩弄性犯罪受害者」，或说剧情发展太迂回、明明可以更简要说明，或直接批判边编剧越写越荒唐、电视台应该要审核过整出剧本再决定是否制作。当然也有网友持续认为剧情写得很有意思，专注在解开剧情之谜，如南中道为何杀了儿子、南中道是不是自己犯错想赖在儿子身上。

另外，一位韩国影评家郑德贤特地撰文「为《Trolley》辩解」‎，认为《Trolley》是在遵循电车难题的主旨「重复回到同个难题轨道」，是由於女主角金惠调的迟疑才会造成这样的局面，但那样的矛盾正是这部剧的主题：害怕自己受到杀害，也会害怕自己的选择带给人伤害。郑德贤表示剧情让人郁闷是事实，但「仔细想想过程为什么那么郁闷，就能明白这部电视剧想表达的真正意涵」，坦承《Trolley》不符合大众口味但制作意图写得很明确。

回头看‎郑德贤更早的评论‎，他曾拿电车难题与边沁的功利主义（牺牲少数成就多数）、康德的道德义务论（无论如何都不能伤人）讨论，当剧情演到现在，似乎更加明显南中道就是边沁、金惠调就是康德。

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