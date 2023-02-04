見CIX裴珍映遭「排擠」影片爭議，Wanna one出身金在奐心疼：「作為哥感到傷心，能上傳吧」秒登論壇熱議！

許多網友都說金在奐超敢說！

先前男團CIX成員裴珍映，在海外巡演時疑遭到台下其他粉絲刻意排擠，而在論壇引起軒然大波。據影片顯示，在裴珍映開口說話時，就有其他粉絲故意尖叫、干擾發言，但是當其他成員說話時，就沒有這些問題，讓裴珍映甚至放棄再開口。



粉絲在論壇發表相關貼文後，言論迅速在網路發酵，有關「裴珍映遭粉絲排擠」的消息不脛而走，裴珍映身為Wanna One出身團員，是CIX隊內公認的最高人氣團員，使大家懷疑「因為高人氣而被討厭嗎？」、「尖叫的粉絲很沒品．．．」、「裴珍映好可憐」。



在事件爆發後，公司發表聲明表示「影片為惡意剪輯，沒有排擠事實，目前已採取提告，針對亂丟物品的觀眾，未來也會採取更強力措施」，未來團體巡演行程也將落實保護藝人。



和裴珍映同為Wanna One出身的金在奐，日前在個人IG上發布相關影片，在動態中寫下「作為哥哥感到傷心了，這樣可以上傳吧？」沒想到一發出秒登上論壇熱議，為曾經一起活動的弟弟抱不平，這樣的行為讓不少網友表示「太帥氣了．．．」、「哥哥看到傷心了ㅠㅠ」



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