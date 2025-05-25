自稱「雨女」演員金賢珠睽違23年為公益來台 應援咖啡廳與老粉敘舊大聊2小時並說「我很感動！」

曾演出《玻璃鞋》《Undercover》《地獄公使》等電視劇，絲毫看不出年齡的氣質凍齡女星金賢珠為公益活動抵台並舉辦粉絲見面會，睽違23年再度登台，更為粉絲提前抵台，先抵達粉絲們為她布置的應援咖啡廳，並與大家大聊了2小時，席間甚至感動落淚，真性情寵粉的金賢珠更用中文說著「我很感動！」。

一出場就展現氣質滿點的金賢珠，被現場媒體大讚太凍齡，請他分享保養祕訣，他先是表示謝謝大家的稱讚，因為自己的職業本身就是時常需要出席公開場合，所以的確在管理外型上面需要花點心思，但是他也是個很愛吃的人，管理對他來說實在不容易，他表示自己盡量吃簡單的原型食物，並且以少量多餐慢慢進食來管理自己，除了食物，金賢珠更提到時常保持好心情也是非常重要的一環。



本次金賢珠受到公益團體邀請來台，身為公益大使的他也希望藉由一己之力喚醒社會力量，一同關懷弱勢兒童並且傳愛到全世界。聽聞台灣近期有些令人惋惜的虐童事件，金賢珠也表示這些新聞總是令人相當心痛，並且根本是不應該發生的，這不僅是家庭的責任，更是社會需要正視的問題，希望大家能夠一起去改變它。



睽違23年來台卻遇到大雨天，金賢珠笑稱自己是雨天出生的「雨女」，很喜歡下雨天，甚至所到之處還會自帶雨水，所以本次出發來台前，他查過天氣應該是晴天，但是來台後發現星期天應該是一整天陰雨不斷的日子，也讓他不禁擔心粉絲們是否因此不想出門了。他還提到自己曾去非洲探視，雖然當時非雨季，但在他一抵達機場，就下起了大雨。



金賢珠也難忘23年前離台前曾嘗試過麻辣火鍋，回到韓國後他也常常煮火鍋來吃，甚至家中還自備了鴛鴦鍋的專用湯鍋，他大讚這個設計太聰明了，愛吃辣的人同時可以吃到兩種口味，不吃辣的人也可選擇白湯。這一趟一抵台，金賢珠也立即去品嘗了火鍋的美味。稍晚將舉辦的見面會中，金賢珠也用心準備了一首歌曲將送給台粉做為驚喜禮物，並期待與大家的近距離互動。



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