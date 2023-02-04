運動會＋演唱會也太超值！遊戲王HIGHLIGHT捉對廝殺玩得不亦樂乎！梁耀燮如願五度蟬聯MVP！

今日2月4日在台灣雖是補上班的日子，不過晚間6點一到仍在台北TICC聚集滿場的人潮，台灣的Light們都一同來參與本次HIGHLIGHT尹斗俊、梁耀燮、李起光與孫東雲四人共同帶來的運動會！在長達90分鐘的個人戰與團體戰之後還帶來十多首歌曲精彩演出！真是太值回票價了〜





一開場就先一一介紹四位選手們出場，HIGHLIGHT成員們各自穿上了不同顏色的成套運動服與棒球外套，進行個人戰、二對二以及全員團體挑戰。四人都是遊戲高手，不過李起光在遊戲前就先不打自招因為剛從美國搭機前來，因此還有嚴重時差需調整。活力滿滿的梁耀燮則是放話今日也要再度奪下運動會的MVP最強遊戲王！





個人戰的部分是比賽雙色翻牌，紅藍色各有20張，兩位成員必須盡可能各自翻出屬於自己被指定的顏色，成員們每一位都使出渾身解數，幾個Round下來只聽見他們的喘氣聲，耀燮也索性直接坐在地上休息了。個人戰當中不負眾望是由耀燮得到最高分，依序是東雲、斗俊以及起光。





二對二的部分則比賽拖鞋拋接，一成員將拖鞋向上踢高，另一成員揹著籃子必須接到那支拖鞋，一共10次機會看誰能接到最多拖鞋。每位成員都紛紛提出自己的拋接秘訣，台上台下都相當歡樂，梁耀燮與李起光，對戰尹斗俊與孫東雲的組合，果然難分軒輊。





最後的團體戰則是必須在99秒內四人各自完成一項任務，東雲是用筷子夾起10顆巧克力，起光是必須讓裝了半瓶水的水瓶立起，耀燮負責從遠出射擊瓶身，斗俊則負責連續踢毽子10下，四人還要各自完成跳馬背任務，最後擲骰子完成指定可站立的腳數量。HIGHLIGHT果然是默契十足的遊戲高手，僅花費不到80秒的時間就已完成限時99秒的挑戰，讓粉絲們為他們大聲喝采。90分鐘的比賽最後也由梁耀燮獲得今日MVP，成員們更透露他已蟬聯5次！





下半段HIGHLIGHT則由運動員變回歌手身份，現場不斷電帶來11首經典好歌，包括「NOT THE END」、「DAYDREAM」、「PLAY」等，還在全場Light們大喊安可之後，HIGHLIGHT又再次飛奔上台獻唱了「Don't Leave」、「Surf」、與「Lovely Day」3首好歌，並與全場粉絲合影紀念。





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