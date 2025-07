溫流ONEW衝出亞洲 World Tour首爾站後隨即來港開唱

K-pop男歌手溫流ONEW,由大熱男團SHINee到個人演出都不斷創新尋求突破,來到2025年的暑假,除了準備發行第二張個人正規專輯《PERCENT》,剛剛更正式衝出亞洲,舉行首個屬於他自己的世界巡演。而主辦單位DAYMAKER亦隨即宣佈,2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG將在2025年8月16日星期六於東蒲胡李名靜體育館盛大舉行。作為首爾站後的海外第一站,溫流更預備了豐富福利,以迎接來至世界各地的粉絲。

為了跟一直支持他的歌迷們慶祝進軍世界的喜悅,溫流特別為購買VIP門票的所有觀眾,預備了觀看綵排、VIP掛繩的尊貴福利,必定令VIP門票更加搶手!而不論購買任何票價的觀眾,均保證可得到海報和小卡福利,不用抽選。再加上非常珍貴的親筆簽名即影即有,以及親筆簽名海報,作為ONEW的粉絲一定要好好把握購票機會,而有關福利分配方式,則可參考附圖。







另一方面,作為今次巡演的同名音樂專輯《PERCENT》,溫流也十分重視,不單是預備了11首歌曲的正規專輯,而且為了隆重其事,他更親自參與製作,可見其音樂道路從沒有停下來。《PERCENT》雖然在7月15日才正式發佈,但是從他先行發佈的第一首主打歌〈Confidence〉中不難發現,溫流輕鬆掌握了歌曲的輕快節奏。而且作為SHINee隊長的他,不論在感情演繹和假音的表現上,也充分發揮其過人唱功。另外,他更負責了rap的部份,絕對多才多藝,難怪歌曲MV發佈後隨即取下過百萬點擊,更令人期待oppa在香港巡演上的現場獻唱。





想跟溫流一起分享他進軍世界的喜悅,就要好好把握2025年7月16日星期三下午1時的重要時間,因為2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG門票,就會在KKTIX盛大發售,票價分VIP $1,680和$980。如想知道更多温流巡演香港站的消息,可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新,以及新聞公佈。









2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG

日期:2025年8月16日(星期六)

時間:晚上7時

場館:東蒲胡李名靜體育館TungPo Kitty Woo Stadium

票價:港幣 VIP $1,680 / $980

公開售票:2025年7月16日(星期三)下午1點

訂購網站:KKTIX



經紀公司:GRIFFIN entertainment

主辦單位:DAYMAKER CREATIVES







Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢,請先聯絡我們

