溫流ONEW衝出亞洲 World Tour首爾站後隨即來港開唱

K-pop男歌手溫流ONEW，由大熱男團SHINee到個人演出都不斷創新尋求突破，來到2025年的暑假，除了準備發行第二張個人正規專輯《PERCENT》，剛剛更正式衝出亞洲，舉行首個屬於他自己的世界巡演。而主辦單位DAYMAKER亦隨即宣佈，2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG將在2025年8月16日星期六於東蒲胡李名靜體育館盛大舉行。作為首爾站後的海外第一站，溫流更預備了豐富福利，以迎接來至世界各地的粉絲。

為了跟一直支持他的歌迷們慶祝進軍世界的喜悅，溫流特別為購買VIP門票的所有觀眾，預備了觀看綵排、VIP掛繩的尊貴福利，必定令VIP門票更加搶手！而不論購買任何票價的觀眾，均保證可得到海報和小卡福利，不用抽選。再加上非常珍貴的親筆簽名即影即有，以及親筆簽名海報，作為ONEW的粉絲一定要好好把握購票機會，而有關福利分配方式，則可參考附圖。







另一方面，作為今次巡演的同名音樂專輯《PERCENT》，溫流也十分重視，不單是預備了11首歌曲的正規專輯，而且為了隆重其事，他更親自參與製作，可見其音樂道路從沒有停下來。《PERCENT》雖然在7月15日才正式發佈，但是從他先行發佈的第一首主打歌〈Confidence〉中不難發現，溫流輕鬆掌握了歌曲的輕快節奏。而且作為SHINee隊長的他，不論在感情演繹和假音的表現上，也充分發揮其過人唱功。另外，他更負責了rap的部份，絕對多才多藝，難怪歌曲MV發佈後隨即取下過百萬點擊，更令人期待oppa在香港巡演上的現場獻唱。





想跟溫流一起分享他進軍世界的喜悅，就要好好把握2025年7月16日星期三下午1時的重要時間，因為2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG門票，就會在KKTIX盛大發售，票價分VIP $1,680和$980。如想知道更多温流巡演香港站的消息，可留意主辦單位的FB, IG等社交媒體更新，以及新聞公佈。









2025 ONEW WORLD TOUR [ONEW THE LIVE : PERCENT (%)] IN HONG KONG

日期：2025年8月16日（星期六）

時間：晚上7時

場館：東蒲胡李名靜體育館TungPo Kitty Woo Stadium

票價：港幣 VIP $1,680 / $980

公開售票：2025年7月16日（星期三）下午1點

訂購網站：KKTIX



經紀公司：GRIFFIN entertainment

主辦單位：DAYMAKER CREATIVES







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