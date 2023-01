不曉得劉在錫與鄭星一(鄭成日)對於「兩人長得相像」這件事有什麼看法!(笑)

由宋慧喬等主演的Netflix《黑暗榮耀》PART.1已於上月底(12月)公開,引發海內、外廣泛討論。PART.2也確定於3月10日上線,不少觀眾直呼:「實在是等不及了!」而在劇中飾演「惡女」林智妍丈夫的鄭星一(鄭成日),也以「‎熟男魅力‎」擄獲許多粉絲的心。

鄭星一曾出演《祕密森林2》、《Bad and Crazy》、《‎我們的藍調時光‎》等電視劇。而今日(20日),有消息指出,鄭星一將出演tvN綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》,預計於下月(2月)播出。

有趣的是,有網友曾指出「劉在錫與鄭星一‎長得相像‎」,這下「真、假在錫」要相遇了,到時候可以認真地比對一下,再來談「到底像不像」這件事了!XD

