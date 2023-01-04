《黑暗榮耀》熟男魅力爆發的「河代表」竟是《我們的藍調時光》裡的他！曾用8週練出驚人身材

在《黑暗榮耀》中，鄭成日飾演朴涎鎮（林智妍 飾）的丈夫、在平建設的代表理事「河度領」。

文同珢（宋慧喬 飾）為了復仇而「刻意」接近他，兩人之間有了曖昧的氛圍。她成功引起河度領的注意，隨著劇情發展，河度領也對文同珢更加好奇。兩人的對手戲，更受到許多觀眾的喜愛。（好想快點看第二季啊！！）



而鄭成日在《黑暗榮耀》中以沉甸甸的低音和深邃的眼神，獲得很高的人氣。他過去8週內沒有私人教練就完成肌肉身材的事實，再次受到關注。他曾在 IG 寫下：「7月16日～9月10日正好8周，在沒有私人教練的情況下，看了只花了2萬5千韓元《8周的奇蹟》（音，8주간의 기적）這本書，一天運動2～3個小時就差不多成功了，現在來彌補不足之處吧...」8周後，他真的完成結實的肌肉身材。

而鄭成日之前主要活躍在話劇舞台和電影中，最近才通過電視劇與更多的觀眾見面。應該有不少人都有看過他啦～在《祕密森林2》飾演韓喬集團企劃調整室職員「朴常務」，是妍在（尹世雅 飾）的助手、在《Bad and Crazy》飾演夢想青少年保護所所長兼心理諮詢師「申朱赫」、接著在《我們的藍調時光》飾演閔宣亞（申敏兒 飾）的丈夫，雖然戲份不算多，但每次出場都讓人印象深刻。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞