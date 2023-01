不晓得刘在锡与郑星一(郑成日)对於「两人长得相像」这件事有什么看法!(笑)

由宋慧乔等主演的Netflix《黑暗荣耀》PART.1已於上月底(12月)公开,引发海内、外广泛讨论。PART.2也确定於3月10日上线,不少观众直呼:「实在是等不及了!」而在剧中饰演「恶女」林智妍丈夫的郑星一(郑成日),也以「‎熟男魅力‎」掳获许多粉丝的心。

郑星一曾出演《秘密森林2》、《Bad and Crazy》、《‎我们的蓝调时光‎》等电视剧。而今日(20日),有消息指出,郑星一将出演tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》,预计於下月(2月)播出。

有趣的是,有网友曾指出「刘在锡与郑星一‎长得相像‎」,这下「真、假在锡」要相遇了,到时候可以认真地比对一下,再来谈「到底像不像」这件事了!XD

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者,本站将予以追究

相关新闻