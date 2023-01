紀錄片亮點整理：圭賢加入及成員數變遷、兩次嚴重車禍但不放棄，越相處越想守護的Super Junior！

E.L.F們的眼睛還好嗎?應該不少人哭腫雙眼了吧~

Disney+ 已於18日公開「韓流帝王」Super Junior紀錄片──《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》(共2集)。以Super Junior從2005年出道為開端,直至跨出亞洲、成為世界級藝人,背後不為人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出現在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌詞中,意思為「屹立不搖之人」。隊長利特不只在個人Instagram貼文表示:「稍微看了一下,因為眼淚流不停所以關掉了」,後來還更新限時動態:「請一定要看.....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ暴風嗚咽...」真的會邊看紀錄片、邊掉眼淚啊…

作為公開兩天、看了兩次的E.L.F兼小編,覺得有必要來「劇透」一下紀錄片的「亮點」。還在猶豫要不要註冊Disney+?支持正版,歐吧們才有更多資源可以運用哦!

一、圭賢加入及成員數變遷

作為第13名成員加入SUJU的圭賢,透露當時的心境,一瞬間委屈上心頭、紅了眼眶;而整部紀錄片並沒有「抹去」目前沒有在活動的成員們的「痕跡」,所以觀眾們還可以看到韓庚、強仁、晟敏、起範的畫面,一整個青春啊!(發自內心的吶喊)

二、兩次嚴重車禍但不放棄

希澈與圭賢分別遭遇嚴重車禍,尤其是圭賢,可謂「從鬼門關前走一遭」。銀赫與利特回憶起當時,餘悸猶新。那時網路還不是很發達,他們要到別的樓層跟護理師借電腦了解外界情況。如今還能看到圭賢活躍於各式各樣的活動,真的是奇蹟啊!

三、越相處越想守護的Super Junior!

成員們從練習生時期到現在,經歷了大大小小的事件。他們坦言,每次越遭遇難關,越燃起「要守護SUJU」的決心。他們要活動到不能活動為止,隊長利特更希望:「到天堂也要繼續開演唱會」,E.L.F必須追隨到底吧!

已經觀看紀錄片的E.L.F們,不妨也來分享心得吧!回顧過去、展望未來,SUJU的歷史還在繼續…

