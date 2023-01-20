紀錄片亮點整理：圭賢加入及成員數變遷、兩次嚴重車禍但不放棄，越相處越想守護的Super Junior！

E.L.F們的眼睛還好嗎？應該不少人哭腫雙眼了吧～

Disney+ 已於18日公開「韓流帝王」Super Junior紀錄片──《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》（共2集）。以Super Junior從2005年出道為開端，直至跨出亞洲、成為世界級藝人，背後不為人知的故事。「THE LAST MAN STANDING」曾出現在Super Junior〈SUPERMAN〉之歌詞中，意思為「屹立不搖之人」。隊長利特不只在個人Instagram貼文表示：「稍微看了一下，因為眼淚流不停所以關掉了」，後來還更新限時動態：「請一定要看.....ㅠㅠㅠㅠㅠㅠ暴風嗚咽...」真的會邊看紀錄片、邊掉眼淚啊…

作為公開兩天、看了兩次的E.L.F兼小編，覺得有必要來「劇透」一下紀錄片的「亮點」。還在猶豫要不要註冊Disney+？支持正版，歐吧們才有更多資源可以運用哦！

一、圭賢加入及成員數變遷

作為第13名成員加入SUJU的圭賢，透露當時的心境，一瞬間委屈上心頭、紅了眼眶；而整部紀錄片並沒有「抹去」目前沒有在活動的成員們的「痕跡」，所以觀眾們還可以看到韓庚、強仁、晟敏、起範的畫面，一整個青春啊！（發自內心的吶喊）

二、兩次嚴重車禍但不放棄

希澈與圭賢分別遭遇嚴重車禍，尤其是圭賢，可謂「從鬼門關前走一遭」。銀赫與利特回憶起當時，餘悸猶新。那時網路還不是很發達，他們要到別的樓層跟護理師借電腦了解外界情況。如今還能看到圭賢活躍於各式各樣的活動，真的是奇蹟啊！

三、越相處越想守護的Super Junior！

成員們從練習生時期到現在，經歷了大大小小的事件。他們坦言，每次越遭遇難關，越燃起「要守護SUJU」的決心。他們要活動到不能活動為止，隊長利特更希望：「到天堂也要繼續開演唱會」，E.L.F必須追隨到底吧！

已經觀看紀錄片的E.L.F們，不妨也來分享心得吧！回顧過去、展望未來，SUJU的歷史還在繼續…

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞