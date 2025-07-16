《黑暗榮耀》實力派演員鄭星一為品牌代言首度訪台 結合來台所見並稱職介紹品牌價值

實力派演員鄭星一曾以韓劇《黑暗榮耀》中「河度領」一角打開知名度，接著也與金憓秀共同演出《揭密最前線》，7月15日他為平日自己愛用的品牌代言更首度訪台，向大家介紹品牌故事。

鄭星一如同《黑暗榮耀》中大家所熟知的代表身份，對他的印象總是西裝畢挺的樣子，並且帶有一副高冷的面孔，自帶氣場。不過對於首度訪台也讓他相當開心，他表示能夠參加這麼有意義的活動，也代言自己喜愛的義大利頂級皮件品牌，是相當難得的美好回憶。



鄭星一因為工作的關係時常需要出國或是長途移動，也因此他對於旅行配件的實用性與設計感格外講究，除了外型美觀好看以外，收納性佳也是必備的條件，尤其是背包需要非常實用聰明，空間設計貼心，能夠隨時找到自己包包內收納的東西。於是他大推自己的愛牌，並且強調自己不管在工作或是私人旅行都會帶著該品牌的行李箱與背包，也強力推薦給都會上班族們。



首次來台的鄭星一也對台灣的景色相當好奇，從一抵達機場直到前往下榻飯店的路程中，他也詳細觀察到機場附近與市區內的建築物截然不同，從基本傳統到創新，也強調這就是他所喜愛的品牌精神，除了基本元素更加入了創意結合，他認為是相當有哲學性的一個品牌。剛抵台的他已經品嘗過韓星不可錯過的知名小籠包，接下來他也期待其他台灣美食如芒果冰、大腸麵線等的魅力。



相當稱職的代言人鄭星一，最後也向大家表示，本次非常感謝品牌方的邀請讓他有機會來到台灣，也希望大家能夠透過他認識這個品牌，使用之後更能體會產品優點，而重新再認識這個品牌，希望有機會能夠再度來台。



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