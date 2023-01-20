[溫馨推薦]《大明星多重宇宙》用錢買不到幸福！權相佑吳正世體驗第二人生找到真正自我

[無雷] 《大明星多重宇宙》劇情描述一個放蕩不羈的超紅明星朴江（權相佑飾）某天醒來卻發現自己成了兩個孩子的爸！並且只是一個大家叫不出名字的無名演員…在他努力融入自己的新生活，並開始享受天倫之樂，這一切讓他不想再回到原本的身份……

《大明星多重宇宙》可說是在韓國現在的低結婚與生育率之下，非常正向鼓勵年輕人成家的一部作品。權相佑真的很會挑劇本，繼之前的作品《大畫特務》之後他又再一次變身孩子的爸，展現出爸爸們育兒的辛苦與樂趣。從呼風喚雨緋聞不斷，錢花也花不完的大明星，突然變成存摺幾乎沒錢還得靠太太出外工作的演員老公，但他的生活卻擁有更多樂趣。



現實中是演員李炳憲太太的李珉廷，在《大明星多重宇宙》中飾演朴江權相佑的初戀，在第二人生中也是最支持老公追求演員之夢的太太，她與權相佑在片中與童星演員金寯及朴素怡合作，兩人真正的兒女也與他們年紀相仿，所以感覺就在飾演自己的生活一樣自然。



當權相佑是大明星的時候，出席各大頒獎典禮，有許多女演員送上門，但他卻是連聖誕夜只能獨自吃烤豬皮的人，變身為無名演員後，也許生活簡樸，卻能看見兒子超崇拜演員老爸，還不時模仿他念台詞，女兒則貼心為他保守秘密，還有一個任勞任怨到處打工為家庭付出的太太，最平凡的幸福就是如此，只希望明天與今天一樣開心。當他體會這些幸福，卻又不得不回到現實，再度成為大明星的他能夠怎麼追求自己的幸福呢？



吳正世在片中飾演權相佑的好友兼經紀人，其實兩人都是劇團的演員，只是在某次試鏡中，權相佑得到了寶貴的機會，就此一砲而紅。他的好朋友吳正世在他一旁幫他打理一切，成為他的得力助手。在第二人生中，得到那次機會的人成了吳正世，因此換他成了大明星。權相佑為了生計硬著頭皮去當他的經紀人，也活用了他以往曾是大明星的經歷，兩人交換了身份也有著不同體悟。《大明星多重宇宙》將於1月27日在台上映！



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