一旦接受了這個設定，就再也回不去了！《黑暗榮耀》鄭成日＆朴成勳神似劉在錫＆李光洙XD

腦洞大開的劇迷們覺得他們長得超像，越看越像是怎麼一回事？

最近還有人沒看《黑暗榮耀》的嗎？ 作為當下的爆款韓劇，不得不說宋慧喬挑劇的眼光一流，劇本出自黃金編劇金恩淑之手，宋慧喬把學生時期被把霸凌到身心俱滅，成人後反擊復仇的文東垠全然給了展現觀眾，另劇迷們看得十分心痛。



劇本好、女主演技好還不夠，《黑暗榮耀》中每一位演員都演技在線，尤其是男二號鄭成日一亮相，成熟的精英男人氣質爆棚，身姿消瘦卻又挺拔，儒雅紳士又充滿智慧，他從不掩飾自己的慾望，卻又懂得克制，如此矛盾的人設在鄭成日演繹之下飽滿了起來，圈了一大波粉絲。 不過最近有韓國網友指出，鄭成日和綜藝大神劉在錫的相似度高達95%以上，兩人都是深眼窩，視線向下看時的角度尤為相似，劉在錫拿掉眼鏡的話相，兩人的相似度直逼99%！有網友調侃：「當劉在錫拿掉眼鏡，年紀再大一些，去掉一些少年美，就是鄭成日了。 」



不僅如此，男三號朴成勳也被網友們發現和李光洙也很像。 怎麼說呢，這兩位比起形似，更多的是神似，都自帶一種賤賤（笑）的氣質，尤其是一驚一乍的樣子簡直一模一樣。 瘋了瘋了，本來覺得不是很像，一旦接受了他們神似的設定之後，真的覺得他倆越看越像了。



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