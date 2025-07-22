【全國震驚】仁川驚傳自製槍擊弒子案！60多歲男子在幼孫、兒媳面前狙殺親子

韓國仁川松島發生一起駭人聽聞的槍擊弒子事件，震驚全國。

一名年約63歲的男子趙某，疑因長期家庭不睦，於7月21日晚在自家公寓內使用自製槍枝開槍，將30多歲的親生兒子當場當場當場。 案發時，兒媳與兩名年幼孫子也在場，所幸未受到波及。

根據警方公佈的調查結果，趙某並無酗酒、吸毒或精神疾病紀錄，也沒有前科。 案發當時，當天正值趙某的生日聚會，他突然離席，返回時手持自製獵槍，朝兒子連開兩槍。 警方指出，這支槍是他將金屬管裁切後改造而成，子彈為裝有多枚鐵珠的散彈。 趙某另朝家中房門開了一槍，現場共發射三發子彈。

更令人震驚的是警方在趙某車輛內又發現9支槍身，並在他位於首爾道峰區的住家內起出5、6根金屬管，及15枚已設定於當天中午引爆的爆裂物。 警方研判這些爆裂物具備實際爆炸的危險性，幸未引發更大傷亡。



據趙某供述，他約20年前曾有輕生念頭，當時購買了散彈並長期存放於倉庫。 他表示，這些子彈是透過網路看到有人轉售剩餘狩獵用彈藥後私下聯繫購得，但他已無法記清當初購買的具體數量。 犯案後，他一度逃往首爾，但在約三小時後於當地落網。

對於犯案動機，趙某主張是「家庭不和」，他表示自己在20年前離婚，並因離婚的原因與兒子之間長期存在矛盾。 趙某供述稱，兒子經常指責「父母離婚是父親的錯」，將所有責任推到自己身上，導致雙方爭執不斷。據悉，趙某的前妻目前在首爾經營一家知名美容連鎖品牌。 警方表示：「嫌疑人雖稱是因家庭不睦而犯案，但對於具體動機仍未進一步說明。」

從現有情況來看，趙某與家人似乎仍保持往來。 兒媳的社交媒體上曾發佈過一張與趙某疑似在其生日時拍攝的合照，並附上生日祝福，該貼文可追溯至十年前。

警方已將趙某以殺人等罪名緊急逮捕，目前除了追查趙某的犯案動機外，也將擴大調查他是否另有圖謀。 若其目標僅為兒子，警方質疑為何還要製作數十件槍枝部件及爆裂物。 警方相關人員表示：「嫌疑人目前拒絕積極供述，因此已投入專業犯罪心理分析師進行深入分析。 同時，也將為目睹犯案過程的被害人之妻子與孩子提供心理支援。」

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