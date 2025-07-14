朴明洙針對17年前《無限挑戰》的粗魯事件向劉在錫道歉：「那時我精神上真的很辛苦」

上週播出的 MBC 綜藝節目《玩什麼好呢？》（玩甚麼好呢？）中，因為劉在錫、朴明洙、HAHA再次聚首，曾經的國民綜藝《無限挑戰》多個事件也再度被提，朴明洙也不斷對劉在錫表達歉意。

因久違參與戶外綜藝、熱情滿滿的「綜藝巨星」朴明洙一登場就轉換了全場氣氛，也讓許多粉絲懷念起當年的《無限挑戰》畫面。



當天劉在錫對朴明洙的出演表示歡迎，說道：「哥來了真好，還記得以前的事嗎？」接著提起17年前《無限挑戰》的有氧舞蹈特輯。當時因劉在錫建議再多練習，講話略顯挑釁，結果朴明洙一氣之下，用泡麵蓋敲了他一下。



劉在錫坦言：「事過境遷後，我能理解當時哥和其他成員的心情。」他接著說：「以前覺得哥太過分了，但我結婚之後就懂了。換個角度想想，那些曾讓人氣憤的事，也變得能理解了。」



對此，朴明洙道歉表示：「其實不算什麼大事，但我當時精神壓力真的很大。」他還說：「人在痛苦的時候，即使想搞笑也搞笑不起來，都是周圍的人在努力逗笑。」展現出謙虛的一面，令成員們驚訝地問：「你怎麼變了這麼多？」劉在錫則感性地說：「注定要見的人，總會再見到。這就是人生啊。」

▼開場時，朴明洙也對私下說劉在錫壞話的事情再次道歉，兩人把話說開很快就和好，劉在錫因為朴明洙的誠實相告而很快就原諒了他，兩人依舊感情相當好。



看到曾經熟悉的工作人員們都還在～



另外，集結演藝圈搞笑高手的歡笑、趣味與感動於一身的「無極限」開放式綜藝節目《玩甚麼好呢？》，每週六晚間6點30分播出，Viu也會每週上架最新集數。



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