IU&朱智勛《青龍系列大獎》封后帝，切蛋糕場面網笑「像婚禮」XD

《第四屆青龍系列大獎》18日結束，典禮上IU與朱智勛分別以《苦盡柑來遇見你》與《外傷重症中心》奪得影后影帝之位，典禮後慶祝宴會出現了有趣的一幕：

IU和朱智勳一起拿刀切慶祝蛋糕，其他人圍著鼓掌，前方有攝影記者照相……不覺得場面似曾相識嗎？韓國論壇instiz就有網友發問：「那個朱智勳和IU的切蛋糕現場，不管是切蛋糕的人、鼓掌的人，還是看著這一切的我們都？這個狀態對嗎？」底下留言「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ因為太奇妙了所以一直重複看」、「啊，太搞笑了」……等等。



Theqoo論壇也有網友發出兩人切蛋糕官方照片說「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ IU和朱智勳好像在切結婚蛋糕」，底下網友留言「真的是一場婚禮派對」、「蛋糕太美了」、「怎麼看起來像合成照片？」、「這到底是怎樣？ㅋㅋㅋ為什麼秋泳愚後面的表情是這樣的？ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」……等。還有人貼出歷屆切蛋糕對比照說：「為什麼只有朱智勛和IU看起來像《虛擬市民》（The Sims，電玩）的婚禮呢ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ？」網友回應「這比喻瘋了ㅋㅋㅋㅋ」、「攝影好像也是廣角ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「其他照片都很實際，為什麼唯獨這次」。

▼本屆青龍大獎，官方貼文底下也有人喊說像婚禮XD



▼IG有網友貼出對比照



相關影片傳到台灣Threads爆紅！台灣網友說：「青龍系列大賞後台切蛋糕畫面真的超好笑有夠荒謬，IU跟朱智勛切蛋糕，眾人拍手超級像來參加婚禮的賓客，秋（秋泳愚）一直探頭探腦很像圍觀民眾。」貼文破3000讚，底下留言「我要笑死，婚禮現場這個形容太精闢」、「重播好幾次真的好好笑，秋還跟李浚赫不知道在討論什麼，然後前面還有婚攝」……相當搞笑。



instiz和Threads討論的原片正來自於蛋糕店，蛋糕樣式華麗又粉紅，加上IU和朱智勛單獨切蛋糕，確實很好聯想婚禮現場啊XD！比起前幾屆，前幾屆不止兩人上前切蛋糕且周遭獎盃顯眼，這一屆場面看起來確實最突出XDD。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞