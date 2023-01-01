所屬社承認IU＆李鍾碩戀愛消息，UAENA比偶像本人還激動：兩位請永遠幸福吧！

簡直是偶像劇！

2022最後一天應該會是許多人最難忘的一天，D社在2023年前夕傳來重磅消息，IU和李鍾碩竟然成為情侶！在聖誕節時兩人還在日本共度佳節、數張照片成為戀愛鐵證，隨後兩人的經紀公司也出面證實表示：兩人正在認真交往中，請大家多多支持。引爆網路論壇、消息發布不久就直衝上熱搜第一。



韓國神級媒體《Dispatch》總在元旦爆料演藝圈大咖戀愛消息，百發百中的命中率，讓元旦爆料成為傳統，而其中有多對都擁有美好結局、成為人人稱羨的佳偶。這次爆出IU＆李鍾碩交往消息，立馬引起軒然大波！而對許多Uaena來說，雖然對偶像IU熱戀消息備感吃驚，但也紛紛表達祝福心意，直言：「希望兩人永遠開心！」



I'm still shaking, I'm sure many uaena are too rn.. the news is a happy news really.. can't really describe my feelings well, just wish abundance happiness for IU and Jongsuk.

Anw, so they're already in relationship back then??pic.twitter.com/3ui1ftKMeS — arinaです (@uaenarina) December 31, 2022

兩人在10年前因擔任節目主持而相識，不過當時卻傳出兩人不合數年，直到今年IU出席男方弟弟婚禮，還獻唱祝歌，才破解不合傳聞。不過如今兩大巨星竟然情感升溫、熱戀數個月，李鍾碩甚至在典禮上公開告白，雖然未指名道姓，但是種種蛛絲馬跡都指向IU，只能說兩人完全是童話故事的王子公主呀！



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