所屬社承認IU＆李鍾碩戀愛消息，UAENA比偶像本人還激動：兩位請永遠幸福吧！

簡直是偶像劇!

2022最後一天應該會是許多人最難忘的一天,D社在2023年前夕傳來重磅消息,IU和李鍾碩竟然成為情侶!在聖誕節時兩人還在日本共度佳節、數張照片成為戀愛鐵證,隨後兩人的經紀公司也出面證實表示:兩人正在認真交往中,請大家多多支持。引爆網路論壇、消息發布不久就直衝上熱搜第一。



韓國神級媒體《Dispatch》總在元旦爆料演藝圈大咖戀愛消息,百發百中的命中率,讓元旦爆料成為傳統,而其中有多對都擁有美好結局、成為人人稱羨的佳偶。這次爆出IU&李鍾碩交往消息,立馬引起軒然大波!而對許多Uaena來說,雖然對偶像IU熱戀消息備感吃驚,但也紛紛表達祝福心意,直言:「希望兩人永遠開心!」



I'm still shaking, I'm sure many uaena are too rn.. the news is a happy news really.. can't really describe my feelings well, just wish abundance happiness for IU and Jongsuk.

Anw, so they're already in relationship back then??pic.twitter.com/3ui1ftKMeS