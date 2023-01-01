所属社承认IU＆李钟硕恋爱消息，UAENA比偶像本人还激动：两位请永远幸福吧！

简直是偶像剧！

2022最后一天应该会是许多人最难忘的一天，D社在2023年前夕传来重磅消息，IU和李钟硕竟然成为情侣！在圣诞节时两人还在日本共度佳节、数张照片成为恋爱铁证，随后两人的经纪公司也出面证实表示：两人正在认真交往中，请大家多多支持。引爆网路论坛、消息发布不久就直冲上热搜第一。



韩国神级媒体《Dispatch》总在元旦爆料演艺圈大咖恋爱消息，百发百中的命中率，让元旦爆料成为传统，而其中有多对都拥有美好结局、成为人人称羡的佳偶。这次爆出IU＆李钟硕交往消息，立马引起轩然大波！而对许多Uaena来说，虽然对偶像IU热恋消息备感吃惊，但也纷纷表达祝福心意，直言：「希望两人永远开心！」



I'm still shaking, I'm sure many uaena are too rn.. the news is a happy news really.. can't really describe my feelings well, just wish abundance happiness for IU and Jongsuk.

Anw, so they're already in relationship back then??pic.twitter.com/3ui1ftKMeS — arinaです (@uaenarina) December 31, 2022

两人在10年前因担任节目主持而相识，不过当时却传出两人不合数年，直到今年IU出席男方弟弟婚礼，还献唱祝歌，才破解不合传闻。不过如今两大巨星竟然情感升温、热恋数个月，李钟硕甚至在典礼上公开告白，虽然未指名道姓，但是种种蛛丝马迹都指向IU，只能说两人完全是童话故事的王子公主呀！



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