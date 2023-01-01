高顏值組合來了！禹棹奐、苞娜主演漫改劇《朝鮮律師》預告公開，兩人好適合古裝造型啊～！

MBC新劇《朝鮮律師》改編自同名網絡漫畫，講述父母在審判中喪命而想要對此復仇，在這樣的過程中經歷各式事件而逐漸成長為一位真心為百姓服務的真正律師。

該劇講述朝鮮時代的律師的故事，因此更加新穎。確定由禹棹奐、苞娜（金知妍）和車學沇（N）主演。



在《2022 MBC演技大賞》中也搶先公開預告。劇中，禹棹奐飾演「姜漢秀」，為了向殺害父母的人報仇而成為律師，這也是他退伍後的首部劇；苞娜飾演真心關心自己的國家和人民的公主「李妍珠」，隱藏身份與「外知部」姜漢秀合作解決各種案件；車學沇飾演朝鮮名門世家出身的判官「劉至善」，是個追求公正判斷的人。



禹棹奐和苞娜還合體頒獎，真的是高顏值組合，讓人期待他們在劇中會擦出什麼火花呢！而《朝鮮律師》由《二十五，二十一》金勝浩副導演與《人生勝利組》李韓俊導演共同執導，《七日的王妃》的崔真英編劇執筆，預計在上半年播出。



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