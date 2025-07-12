今年2025韓劇律師顏值超～高！《瑞草洞》李鍾碩&文佳煐→《Esquire》李陣郁和鄭彩娟

近期被評為tvN「收視救星」的《瑞草洞》持續收到好評（Disney+同步上線），不僅李鍾碩&文佳煐賞心悅目，劇情也相當優秀，接下來還有另一部高顏值的律師韓劇登場，那就是李陣郁和鄭彩娟主演的《Esquire》。

讓職場人深感共鳴的「律師劇」一一來襲！

以受僱於律師事務所、每月領薪水的「受雇律師們」為主角的韓劇接連推出。這些作品不再以處理重大案件的明星律師為焦點，而是描繪輔佐資深「合夥人律師」的「一般律師」們的日常生活，讓觀眾們耳目一新。



【 剛開播的 tvN 週末劇《瑞草洞》 】，是一部描寫每天往返首爾瑞草洞法曹街的五位受雇律師日常的成長劇。李鍾碩飾演安宙恆，一位當了9年仍未自行開業、持續擔任受雇律師的角色，展現出敏銳的判斷力與上班就想下班的現實上班族面貌。文佳煐則飾演一年級律師康喜智，演繹一位充滿熱情與幹勁的社會新鮮人。此外，接連出演熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》和《機智住院醫生生活》的姜有皙，此次化身法曹街「愛嘮叨的開心果」律師趙昌原。柳惠永（飾演裴文婷）、林成財（飾演何昇基）也將作為同事律師登場。





《瑞草洞》因打破既有法庭劇套路的設定與情節而受到好評。擔任編劇的李承賢本身是現役律師，以實際法律界經驗為基礎，生動刻畫出職場律師的喜怒哀樂。比方說在第一集中，一位新進律師（金度勳 飾）站起來對法官說「尊敬的審判長」，卻被法官糾正：「請坐著、對著麥克風發言」澆滅對方幻想、讓其面對現實情況，逗趣畫面讓人會心一笑。



李鍾碩在製作發佈會上表示：「一般的法庭劇大多是在打擊邪惡、伸張正義，但我們的劇講的是比生死更真實的『吃飯問題』。」正如他所說，這部劇不將律師塑造成伸張正義的英雄或操弄案件的反派，而是描寫他們作為普通上班族的日常。像是男主安宙恆在開工前不自覺脫口說出「真不想做啊」，或是女配裴文婷抱怨：「為什麼上班時間這麼準時，卻沒有準時下班這回事？」又或者是男配何昇基本想抱怨工作量太大，卻在看到獎金入帳後馬上改口：「今天一定完成任務！」這些親切又帶點反轉趣味的場面，使該劇在第1集創下4.6%、第2集5.1%的不錯收視率，成為近期大家關注的熱門劇集。



▼Disney+《瑞草洞》精華片段：



另一邊，將於【 8月2日在 JTBC 開播的週末劇《Esquire》 】，則講述一名正直堅強卻拙於人際關係的法律事務所新進律師姜孝敏（鄭彩娟 飾），透過一位冷峻但實力頂尖的合夥人律師尹錫勳（李陣郁 飾），逐漸成長為真正律師的故事。雖然同樣是以律師為主題，但《Esquire》並非沉重的法庭劇，而是偏向輕鬆易看的職場劇，著重於「傲嬌上司 × 脫線後輩」的職場搭檔關係，期待引發職場觀眾的共鳴。



姜孝敏是一位受雇律師，時常期待被表揚，會問「我今天整理的內容怎麼樣呢？」或在打瞌睡後辯稱「我在思考啦」，展現一個雖然有點傻氣但滿是自信的新鮮人模樣，對解決案件充滿熱情，意志堅定。與她共事的尹錫勳則是個追求零誤差的完美主義者，給出毫不留情的回饋，做事一絲不苟。性格與工作風格南轅北轍的兩人，將在爭吵與磨合中培養出完美默契、成為真正的搭檔，劇情會如何發展也格外令人好奇。



▼《Esquire》預告：



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞