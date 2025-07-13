別人墓碑刻名言，她刻「最賺錢作品清單」，躺平照樣贏！IU、林英雄、Abracadabra最火的歌都出自她手

有什麼比寫出無數神曲更威風？ 當然是版稅天天入帳、睡著都在賺錢啦！人氣作詞家金伊娜最近就在節目上，幽默分享了自己的「金蛋曲目」。

日前播出的SBS《我家的熊孩子》第450集中，金伊娜以嘉賓身分登場，讓主持群和媽媽軍團都相當興奮。



一開場，徐章勳就開啟「羨慕光環」模式，說：「金伊娜在著作權協會登記的作詞作品多達570首，還有數不清的熱門歌曲呢！」瞬間氣場拉滿。 接著他又突襲提問：「如果要在妳的墓碑上刻下僅僅三首代表作，會選哪些歌呢？」 金伊娜也妙答：「IU的《好日子》、Brown Eyed Girls的《Abracadabra》，還有任英雄的《現在只相信我》。」



聽完選曲，申東燁笑著追問：「怎麼挑的？ 有什麼特別理由嗎？」金伊娜露出小奸笑說：「這樣挑可以顯得我涉獵廣泛，炫耀一下嘛~」逗得全場哈哈大笑。

但申東燁可不打算輕易放過她，進一步詐問：「那麼在這些歌裡，哪一首最孝順（最會賺）呢？」 金伊娜秒懂意思，立刻舉起大拇指說：「任英雄那首《現在只相信我》，絕對是No.1孝子曲！」一旁的熊孩子媽媽團聽完，忍不住驚呼：「哎喲~她根本坐在鈔票山上啊！」

誰說作詞家是幕後英雄？ 人家可是躺著也能靠「孝子們」養老啊！下輩子是不是要考慮練習寫詞比較實際呢？

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