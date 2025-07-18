名廚李連福湯飯被驗出大腸桿菌含量超標...引發食安爭議！出面道歉：「我們承諾退款並負起全責」

知名的韓國中華料理廚師「李連福」以自身名義推出即食餐包，其產品近日被檢出大腸桿菌超標，引發食安爭議。儘管他公開道歉，仍無法平息外界批評的聲浪。

李連福於16日在Instagram發文說明：「最近透過網路販售的『李連福韓牛大白菜湯飯』產品，因大腸桿菌數值超過標準，被食品藥品安全處勒令停止販售。」



他表示：「無論原因為何，對於信任我並購買產品的顧客，而帶來了失望與不便，我深感歉意。」

他強調，問題產品已全數銷毀，並已完成停止生產與販售的措施。「針對購買該湯飯產品的顧客，我們將透過購買通路盡快進行退款與必要的後續處理。」



李連福也表態：「我將對此次事件負起全部責任，並竭盡全力妥善應對。」他再次致歉，並承諾會以負責任的態度努力重建顧客的信任。

根據食品藥品安全處16日的資料，問題產品為即食料理「李連福的福袋韓牛大白菜湯飯」，經檢測發現總生菌數與大腸桿菌皆超標，因此已進入全面停售與回收程序。



該產品由京畿道南楊州市的食品製造業者「諾達食品」（놀다푸드音譯）生產，經由「The Mokran」（더목란音譯）名稱進行流通，包裝容量為800公克，消費期限標示為2026年7月7日。

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