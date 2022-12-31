【2022 MBC演技大賞】李鍾碩以《黑話律師》奪大賞當眾告白引發話題：「告白的對象」是誰

昨晚（30日）是一年一度的2022 MBC演技大賞，由演出《黑話律師》創造高收視率及話題度的李鍾碩奪下，這也是他繼2016年《W－兩個世界》後再度奪下大賞殊榮。

李鍾碩上台發表感言，一一感謝了劇組工作人員、經紀人與家人之後，留了相當大的篇幅感謝一位「特別的人」，他說：「退伍後有很多煩惱、害怕和擔心，當時有那麼一個人給了我很好的人生方向與積極思想，想藉此機會對那位說一些話。謝謝你一直那麼帥氣，而且我從很久以前就非常、非常喜歡你，也非常尊敬你。」



「看著那個朋友，我會想這段時間再更用心生活、變成更好的人就好了，所以過去這些日子也在反省，如果能做得更好、成為更好的人就好了。以後我會努力成為更好的人。對於這樣的我、在這時期給了我如此大的獎，會成為我更努力生活的動力，也會努力成為更好的演員。」



此感言馬上引發話題，不少韓國網友或韓國媒體都好奇李鍾碩告白的對象是誰，從感言的字眼推測應該不是同性是異性，繼而推斷就是對女友告白。韓國網友討論：「看實時感想的時候，還以為要發表戀愛消息了呢」「聽著聽著還以為1號就會出新聞了（指D社每年元旦爆料明星情侶的傳統）」「『因為你想成為更好的人』這不是告白是什麼？」有韓媒撰寫相關報導直接下標題「李鍾碩在感言提到了女友？」或「李鍾碩追隨宋仲基在感言提及女友？」

不過也有網友不那麼認為，認為對象代入家人、朋友或尊敬的對象也不違和，亦有網友察覺李鍾碩用的是過去式，對象是前女友不無可能。無論李鍾碩「告白的對象是誰，同樣有網友表示無關演技表現，其真誠的感言已打動人心、非常帥氣。

李鍾碩經紀公司HighZiumStudio今（31）日向韓媒表示：「因為要顧慮對方而無法透露相關訊息，那是對感謝之人的問候。」回應一出依然沒有消弭大眾的各種猜測與好奇心。

更進報導，D社已出手爆料「告白的對象」就是IU：



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞