防彈少年團J-HOPE的軍中「精神支柱」竟是她們？ 順便大爆料BTS內部「韓食派」與「小學生口味」之爭！

誰能想到，即便是世界級的巨星，在軍隊裡也需要「精神食糧」來熬過艱苦的訓練？ 防彈少年團（BTS）成員J-HOPE最近就大方自曝，他服役期間的續命法寶，竟然是當紅女團IVE的歌單，並激動地將其封為「軍中之神」！

這幕有趣的爆料發生在他最近做客的網路綜藝《人氣歌謠-結束後去小賣部吧》中。 當主持人——IVE的「忙內」李瑞（Leeseo）小心翼翼地問起前輩在軍隊有沒有聽她們的歌時，J-HOPE立刻興奮地表示：「當然了！IVE的歌我在軍隊裡可是聽到耳朵都要長繭了！」



他更是忍不住對著鏡頭，向昔日的軍中後輩們「隔空喊話」炫耀起來：「底下的後輩們現在肯定要瘋了！看到IVE本人就坐我旁邊，得嚇一大跳吧？ 看見沒？ 你哥我就是這麼厲害的人！」這番突如其來的「哥就是這麼拽」式發言，瞬間讓整個錄影棚笑得人仰馬翻。



更讓人捧腹的是，J-HOPE對IVE的喜愛絕非場面話。 他不僅點名自己的最愛單曲是〈Off The Record〉，甚至連MV裡的一個特定場景都記得一清二楚，這波「鐵粉認證」直接讓原唱Leeseo本人都驚呆了。 他最後用一句「對軍人們來說，IVE就是神！」給出了最高評價，生動地描繪出女團音樂在軍營中的治癒力量。



被前輩的真誠打動，Leeseo當場為J-HOPE製作了一個愛心飯糰以示感謝，並送上「軍旅生活加油」的暖心應援。 而暖男J-HOPE也沒閒著，反過來為辛勞的節目組全員製作飯糰，上演了一場溫馨的「逆應援」。



在製作飯團的過程中，J-HOPE也順勢大爆料，揭開了BTS成員們不為人知的「飯桌秘密」。 據他所說，隊內口味可分為兩大陣營：「韓食死忠派」和「小學生口味派」。 「Jimin、V和RM是堅定的韓食派，最愛泡菜炒飯這類。 」J-HOPE介紹道，「而我和SUGA則熱衷於滿世界找當地美食。 」至於大哥Jin，J-HOPE歪著頭想了想，笑著說：「Jin哥的口味太固定了...... 嗯，他應該也算韓食派吧！」這些瑣碎又可愛的小細節，讓粉絲們彷彿看到了偶像們生活中的模樣。



這期充滿歡笑與溫情的節目，不僅展現了J-HOPE作為樂壇大前輩的親和力，也讓人們看到了偶像們在舞台之下，同樣需要音樂慰藉和美食分享的真實一面。

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