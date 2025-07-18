「Sulli離開那年，我幾乎崩潰…」Luna感性告白：媽媽一句話讓我熬過五年黑暗期

女團 f(x) 出身的音樂劇演員Luna，近日在節目中坦誠吐露了自己過去艱難的心路歷程。

日前播出的KBS節目《晨間庭院》「週二招待席」單元中，Luna與音樂劇演員崔貞媛一同作為嘉賓出演。 當天節目以「對我來說太特別的母親」為主題，Luna也深情談到自己對母親的感激。

Luna表示：「媽媽主修聲樂，但在IMF（亞洲金融危機）時期放棄了夢想，去幫外婆賣血腸湯（韓式豬血腸湯）。 長期做這些工作，手指縫裡常常沾滿黑垢，還吸了很多瓦斯，最後甚至落下了慢性支氣管炎。 小時候我很討厭媽媽指甲縫裡的黑垢，總想著為什麼媽媽不像其媽那樣手那麼漂亮。 但到了14歲時，我忽然覺得媽媽好可憐，從那時開始就拼命練習。 別人在休息的時候，我365天都只在練習。」



最終，Luna於2009年以五人女團f(x)出道，一路走在成功的道路上。 但她說在25歲時，心理健康亮起了紅燈，「從25歲到30歲那段時間，我一直都很不好。 那時幾乎無法見人，一睜眼就是工作，有空就只想待在家裡休息，生活就這樣一再重複。 那時候我其實不能一個人待著，媽媽就和親姊姊輪流陪我，隨時跟著我一起走行程、照顧我。」Luna在25歲時，也就是2019年，正是f(x)成員Sulli離世的那一年......Luna 繼續說道：「那一年之後，一切好像都停止了。無論是舞台、人際關係，還是情感，都感覺像被按下了暫停鍵。我和Sulli是一起出道的，彼此非常珍惜對方，是即使不說話也能懂對方的朋友。」



她接著說道：「那時候我甚至想過放棄偶像、歌手、音樂劇演員這些職業，覺得自己不再有資格繼續這條路。 但媽媽告訴我：『你隨時都可以回到我們身邊，就算失敗又怎樣？ 你想挑戰什麼就去做吧，到時候再決定要不要放棄也不遲。』因為媽媽的這句話，我撐過了那五年，現在才能健康地重新站起來。」



此外，Luna自2009年以f(x)成員出道後，憑藉《LA chA TA》、《智齒》、《Pinocchio》等熱門歌曲收穫了極大人氣。 2019年與原所屬公司合約結束後，她開始以個人身分展開活動，積極挑戰音樂劇舞台與Solo歌手，持續耕耘演藝事業。

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