「金師傅 is back」還有徐宇鎮＆車恩彩同框！《浪漫醫生金師傅3》首版預告曝光，定檔4月播出！

由第二季原班人馬出演的《浪漫醫生金師傅3》已經在日前正式開拍，在《2022 SBS演技大賞》中也搶先公開預告。

徐宇鎮（安孝燮 飾）說著：「無論那個人是誰，是在哪裡做些什麼的人，我心無雜念，我就只考慮一件事...救活！無論如何都要救活！那是老師給予我們的第一個教導。」之後車恩彩（李聖經 飾）開著車載著徐宇鎮，還緊張地喊著：「師傅～拜託！」



似乎出了緊急的狀況，朴民國（金柱憲 飾）也說著：「金師傅現在在哪裡呢？」大家也緊急回到醫院，最後...金師傅（韓石圭 飾）終於登場並笑著說：「這下又要久違地發揮戰鬥力。」朴民國和金師傅終於要聯手了嗎？石垣醫院看起來也高級許多，外傷中心是否成立了？真的太期待播出啦！



《浪漫醫生金師傅3》一樣由前兩季的劉仁植導演執導、姜銀慶編劇執筆，將定檔在4月播出，大家最近如果有空，趕緊去複習一下前兩季！

얘들아 ㅁㅊ 낭닥3 미쳤나!!!!!!!!ㅅㅂ 진짜 온다 pic.twitter.com/4eXGowOIlR — 뭉 (@mungg2_) December 31, 2022

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