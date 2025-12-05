相差11歲的羅曼史！《等待京道》朴敘俊：元智安成熟老練的樣子讓我放下負擔，我也努力管理了！

從《等待京道》公開的劇照和海報，好像看不朴敘俊、元志安有差到11歲！？期待本週播出！

JTBC 新劇《等待京道》由朴敘俊、元志安主演，講述曾在20歲和28歲時兩次戀愛並分手的李京道（朴敘俊 飾）和徐智友（元志安 飾），在以曝光出軌醜聞的記者和醜聞主角的妻子的身份重逢後，再次展開既心酸又真摯的戀情。



朴敘俊是1988年出生，而元智安是1999年出生，兩人相差11歲。製作發佈會上被問到兩人的合作，朴敘俊坦言：「剛開始很有負擔，因爲實際年齡差異，所以在見到智安之前很擔心，覺得在外貌也會有很大的差異。」



朴敘俊繼續說：「但是見面後發現智安非常成熟，雖然不知道她度過怎樣的歲月，但是非常成熟，在製作發佈會上的談話中可以看出她經驗豐富，很有老練的感覺，因爲這些部分我才能放下很多負擔。」他還開玩笑表示因為感受到壓力，所以非常努力管理了 XD。



談到與朴敘俊的合作，元智安表示：「非常感謝敘俊前輩，因為長時間合作拍攝的經驗不多，所以有些負擔和緊張。但一開始就得到前輩的幫助，給了我很大的支持，讓我能夠依靠他完成拍攝。」



而《等待京道》由《妳的倒影》、《歡迎來到王之國》林賢旭導演執導，《男朋友》、《三十九》的劉英雅編劇執筆，將在12月6日首播。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞