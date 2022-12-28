韩演艺圈「三大司祭」再添一位！车银优新剧《Island》戴耳环+耳机超有型，网：「恶魔都会被迷惑」

哪位司祭给大家印象最深呢？

驱魔除恶、虔诚圣洁，影视作品中的「司祭」们天然地拥有让人产生好感的属性，加上黑色修身制服带来的视觉冲击，更有机会创造演员生涯中的经典角色。 近日有韩国网友分享他心中的「大韩民国三大司祭」，引起不少关注。

网友所说的三位「司祭」分别是姜栋元、朴叙俊和车银优。 姜栋元在2015年上映的惊悚片《黑祭司》中饰演神学院学生「崔俊昊」，为金伦奭饰演的金神父担任助手，合力解救被恶魔附身的少女（朴素丹 饰）。 崔俊昊表面看似叛逆冷漠，实际上内心有不为人知的伤痛，在辅助驱魔的过程中逐渐走出困惑、获得成长。





朴叙俊在2019年上映的恐怖片《驱魔使者》里饰演男主角「朴龙厚」，幼时因父亲去世而放弃信仰，成年后却发现自己拥有驱魔能力，在安圣基饰演的神父帮助下从格斗冠军转型为驱魔使者，合作对抗禹棹奂饰演的黑主教。





车银优在即将开播的新剧《Island》饰演驱魔司祭、韩裔美国人「约翰・斯卡尔普」，打破传统司祭形象，总是戴著亮闪闪的耳钉和年轻气息的头戴式耳机，剧照一公开就引起关注。





还有网友补充第四位型男司祭，那就是金材昱在OCN剧集《客：The Guest》里饰演的「崔允」！他兼具正义感和驱魔天赋，但情绪波动极少、看起来孤独又神秘，禁欲系形象也获得很多观众肯定。





网友：「帅到这程度，大概不是驱魔，而是恶魔都会被迷惑吧」、「单凭面容都可以驱魔」、「恶魔看到他们都会变成天使吧」。 此外，TVING新剧《Island》改编自尹仁完、梁庆一的漫画《灵甲鬼修罗》，将在本月30日开播，Part 1共6集、每周五中午公开2集，Part 2将在明年上半年与观众见面。海外版权已由美国亚马逊Prime影音购入。



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