[分集劇情]《以一當百執事》惠利的最終任務心痛達成！所協助的亡者及李濬榮全與一場火災相關〜(EP15－16完)

[有雷]《以一當百執事》最終結局太心酸！原來惠利的特殊能力與母親經歷的一場火災有關，而她所送走的20多位亡者全與當日事故相關！包含身邊的男朋友李濬榮一家人。最終惠利完成了最後任務，也上了珍貴的一課，仍繼續堅守崗位，李濬榮也回到自己的位置，成為醫師幫助更多人。

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《以一當百執事》刑警徐海安終於坦承是自己開車撞了泰熙（李濬榮飾）的弟弟，甚至嫁禍給哥哥，對著病房中昏迷的哥哥說出「希望你快離開」試圖讓事件盡快落幕。最後他在獄中向東珠（惠利飾）坦承了一切，更提出了當日的關鍵，也就是行車紀錄器畫面。泰熙好一段時間都封閉了自己，東珠也耐心等待他自己走出來的那一天。



神父舅舅珍藏著一則剪報，一場火災奪走了21條寶貴性命，而東珠所要幫助的亡者恰好也是21位。正當她好奇最後一位的時候，卻傳來不幸的消息，原來兼職當社區保全的父親，為了救一位孕婦而喪命。東珠從沒想到自己的最後一個任務就是送走摯愛的父親，從小就是由父親一手帶大的她，最後只能含淚望著父親離開。



東珠一路上所幫助的亡者，都與一場火災有關。那場火災中即將臨盆的東珠媽媽雖然幸運逃出，但在醫院中卻讓爸爸同時接到了死亡證明書以及出生證明書。在那一場火災中也包含了泰熙一家人，而東珠所協助完成心願的亡者，在當年的火災中都曾經伸出援手幫助受困的人們，包含讓東珠能夠平安出生的醫師。善心讓他們最後也得到了奇蹟似的幫助，就像神父舅舅所說，東珠的超能力是一種祝福，只有善心人才能夠得到的祝福。



東珠將父親與泰熙共同醃漬的一箱箱泡菜，分送給爸爸的親朋好友，希望大家能夠長長久久記得父親。東珠雖然不再有超能力，但仍堅持禮儀師的工作，畢竟人可以結婚離婚很多次，葬禮這段最後的路途卻只有這麼一次。泰熙也再度回到醫院，成為醫師救助更多的患者，叔叔有聲有色經營著「一當百」跑腿公司，更獲得了金主投資，大家都在各自的位置上努力幫助需要的人，讓正能量持續傳達下去。



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