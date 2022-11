E.L.F.快來聽～韓國A cappella團體演唱「Super Junior 17年進程」，30餘首歌曲完全回憶殺

SJ好聽歌曲真的很多啊~(小編因情歌入坑)

「韓流帝王」Super Junior走過17載,你認為有哪些經典歌曲呢?在‎剛剛慶祝完SJ慶祝出道17週年的時刻,我們來聽聽用A cappella(阿卡貝拉,即純人聲無伴奏合唱)詮釋的Super Junior 30首代表曲。



30餘首歌曲目:

1.〈Miracle〉

2.〈Way For Love〉

3.〈U〉

4.〈Missin' U〉

5.〈Don't Don〉&〈Marry U〉

6.〈SORRY, SORRY〉

7.〈Why I like you〉

8.〈It's you〉

9.〈No Other〉

10.〈Bonamana〉(美人啊)&〈Boom Boom〉

11.〈Mr. Simple〉

12.〈A-CHA〉

13.〈SUPERMAN〉

14.〈From U〉

15.〈Sexy, Free & Single〉

16.〈SPY〉

17.〈THIS IS LOVE〉

18.〈Evanesce〉

19.〈MAMACITA〉

20.〈Devil〉

21. 〈Magic〉&〈Alright〉

22.〈Dorothy〉

23.〈One More Chance〉(不要像雨一樣離開)

24.〈Black Suit〉

25.〈Lo Siento〉

26.〈One More Time (Otra Vez)〉

27.〈SUPER Clap〉&〈I think I〉

28.〈2YA2YAO!〉

29.〈House Party〉

30.〈Callin〉

31.〈Mango〉

演唱的Narin是韓國知名A cappella團體,在YouTube上擁有近46萬訂閱,曾以EXO、BTS、Mamamoo、BLACKPINK等團體為主題以A cappella詮釋他們的「出道進程」,近期總算有了Super Junior,Super Junior也成為Narin近期點閱率最高的影片。

E.L.F.(粉絲)對於Narin的翻唱相當開心也認為選曲很好,同時表達對Super Junior的喜愛,留言「誰都不能否認Super Junior不是傳奇人物」、「Super Junior在唱片製作上真的很多元」、「Super Junior B-Sides就是隱藏的寶藏」、「身為E.L.F.很驕傲,Super Junior的進步與多元很驚奇」。此影片也獲得藝聲轉發。



另外,7月有另一組A cappella團體Doowopsounds也演唱了Super Junior經典組曲,表演時還穿上藍色系衣服貼上SJ標誌貼紙呢!利特在影片留言處表達謝意以及「最棒」。



同樣30餘首目,不過可以看到選曲不太一樣,還選入了Trot小分隊T歌曲呢!

1.〈Twins〉

2.〈Miracle〉

3.〈Show Me Your Love〉

4.〈U〉

5.〈來過倒〉(小分隊T歌曲)

6.〈Wonder Boy〉(《花美男連環恐怖事件》OST)

7.〈Don't Don〉

8.〈SORRY, SORRY〉

9.〈It's you〉

10.〈Bonamana〉(美人啊)

11.〈No Other〉

12.〈Knock Knock Knock〉(小分隊T歌曲)

13.〈Mr. Simple〉

14.〈Sexy, Free & Single〉

15.〈SPY〉

16.〈MAMACITA〉

17.〈THIS IS LOVE〉

18.〈Devil〉

19.〈Magic〉

20.〈Black Suit〉

21.〈I Do〉

22.〈Marry U〉

23.〈Hug〉

24.〈Super Duper〉

25.〈Lo Siento〉

26.〈One More Time (Otra Vez)〉

27.〈SUPER Clap〉

28.〈I Think I〉

29.〈2YA2YAO!〉

30.〈The Melody〉

31.〈House Party〉

32.〈Mango〉

