《藝人經紀人生存記》11月7日今晚首播！頭號藝人曹汝貞遇上什麼狀況讓經紀人滿臉愁容〜

tvN新月火電視劇《藝人經紀人生存記》描述這些專業的經紀人，雖然與大韓民國頂級的明星們共事，不過在自己的人生中卻活得像個業餘人士，以娛樂公司為背景展開關於他們的工作、愛情、野心等等意想不道的狀況。今晚即將上演第一集。

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《藝人經紀人生存記》劇中將邀請許多韓國大明星以本名出演，今日即將上演的第一集當中，藝人主角即是演技了得並享譽海外橫跨電視電影界的演員曹汝貞，她將以本名演出Method娛樂公司的看板明星，期待她活躍的登場。劇中曹汝貞自帶光環，走到哪都散發出大明星的氣場，她的下一部作品備受觀眾們期待，更有消息傳出她將演出名導演昆汀·塔倫提諾的作品。

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不過狀況來了，曹汝貞由於年紀較長，因此被取消了試鏡機會。這對於平時對她呵護有加的經紀人金眾敦（徐賢宇飾）來說，實在難以說出這個晴天霹靂的消息。金眾敦對於曹汝貞一直都是一位溫暖的經紀人，這也就是他滿臉愁容不知道該怎麼辦的原因。對於女演員來說，因為「年紀太大」而被刷掉，該有多麼的挫折……讓我們看看金眾敦會如何傳達這樣的訊息？

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《藝人經紀人生存記》改編自在法國熱播的電視劇《找我經紀人（Call My Agent）》，並由透過《SNL Korea》與《很便宜，千里馬超市》總是精準抓住觀眾笑點的導演白承龍執導，與《Melo Holic》、《不想去公司》的樸素英編劇擔任執筆作家，相信將再度帶給大家紓壓好作，11月7日晚間由tvN首播。



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