E.L.F.快来听～韩国A cappella团体演唱「Super Junior 17年进程」，30余首歌曲完全回忆杀

「韩流帝王」Super Junior走过17载,你认为有哪些经典歌曲呢?在‎刚刚庆祝完SJ庆祝出道17周年的时刻,我们来听听用A cappella(阿卡贝拉,即纯人声无伴奏合唱)诠释的Super Junior 30首代表曲。



30余首歌曲目:

1.〈Miracle〉

2.〈Way For Love〉

3.〈U〉

4.〈Missin' U〉

5.〈Don't Don〉&〈Marry U〉

6.〈SORRY, SORRY〉

7.〈Why I like you〉

8.〈It's you〉

9.〈No Other〉

10.〈Bonamana〉(美人啊)&〈Boom Boom〉

11.〈Mr. Simple〉

12.〈A-CHA〉

13.〈SUPERMAN〉

14.〈From U〉

15.〈Sexy, Free & Single〉

16.〈SPY〉

17.〈THIS IS LOVE〉

18.〈Evanesce〉

19.〈MAMACITA〉

20.〈Devil〉

21. 〈Magic〉&〈Alright〉

22.〈Dorothy〉

23.〈One More Chance〉(不要像雨一样离开)

24.〈Black Suit〉

25.〈Lo Siento〉

26.〈One More Time (Otra Vez)〉

27.〈SUPER Clap〉&〈I think I〉

28.〈2YA2YAO!〉

29.〈House Party〉

30.〈Callin〉

31.〈Mango〉

演唱的Narin是韩国知名A cappella团体,在YouTube上拥有近46万订阅,曾以EXO、BTS、Mamamoo、BLACKPINK等团体为主题以A cappella诠释他们的「出道进程」,近期总算有了Super Junior,Super Junior也成为Narin近期点阅率最高的影片。

E.L.F.(粉丝)对於Narin的翻唱相当开心也认为选曲很好,同时表达对Super Junior的喜爱,留言「谁都不能否认Super Junior不是传奇人物」、「Super Junior在唱片制作上真的很多元」、「Super Junior B-Sides就是隐藏的宝藏」、「身为E.L.F.很骄傲,Super Junior的进步与多元很惊奇」。此影片也获得艺声转发。



另外,7月有另一组A cappella团体Doowopsounds也演唱了Super Junior经典组曲,表演时还穿上蓝色系衣服贴上SJ标志贴纸呢!利特在影片留言处表达谢意以及「最棒」。



同样30余首目,不过可以看到选曲不太一样,还选入了Trot小分队T歌曲呢!

1.〈Twins〉

2.〈Miracle〉

3.〈Show Me Your Love〉

4.〈U〉

5.〈来过倒〉(小分队T歌曲)

6.〈Wonder Boy〉(《花美男连环恐怖事件》OST)

7.〈Don't Don〉

8.〈SORRY, SORRY〉

9.〈It's you〉

10.〈Bonamana〉(美人啊)

11.〈No Other〉

12.〈Knock Knock Knock〉(小分队T歌曲)

13.〈Mr. Simple〉

14.〈Sexy, Free & Single〉

15.〈SPY〉

16.〈MAMACITA〉

17.〈THIS IS LOVE〉

18.〈Devil〉

19.〈Magic〉

20.〈Black Suit〉

21.〈I Do〉

22.〈Marry U〉

23.〈Hug〉

24.〈Super Duper〉

25.〈Lo Siento〉

26.〈One More Time (Otra Vez)〉

27.〈SUPER Clap〉

28.〈I Think I〉

29.〈2YA2YAO!〉

30.〈The Melody〉

31.〈House Party〉

32.〈Mango〉

