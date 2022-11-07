這是售後最多的戀綜吧！《換乘戀愛2》娜妍、賢奎一起去看熙斗比賽，韓網友：「婚禮請直播」

人氣戀綜《換乘戀愛2》在上月底播出大結局，觀眾們一定都很好奇配對情侶們現在的互動吧？

娜妍和熙斗在節目中總是一直吵架，但在最終選擇前兩人重新確認對對方的愛意，最後互相選擇並復合成功。



日前，娜妍出演 JTBC Golf 節目拍下認證照，而她左手無名指重新戴回 Cartier 的戒指，這是她和熙斗的情侶對戒。之後，還有網友在寵物店偶遇兩人。

而熙斗是冰球國手，6日進行比賽時，娜妍也在限時動態分享他比賽時帥氣的樣子，熙斗還到娜妍站著的地方打招呼。除了娜妍外，賢奎也有到場應援，他也有透露海恩因為有事才沒有到場。



희두나연현규 너무 귀여운 거 아님?

그와중에 나연이 폰에 글씨 띄워놨었네 희친자,, pic.twitter.com/pQ5Bd8cPVf — 섬 (@ssumhn) November 6, 2022

희두나연 미친거 아니냐고 ㅠㅠㅠ

나연이 환하게 웃는 거 미치겠음 현규도 개존잘 pic.twitter.com/m968tOAPwy — 섬 (@ssumhn) November 6, 2022

三人的同框畫面一曝光，也在網路上引發熱烈討論，網友：「婚禮請直播」、「哇 冰球選手們穿著正裝上下班，真是帥氣的文化啊」、「娜妍和熙斗那個動圖真的像電視劇」、「請在高尺巨蛋結婚」、「賢奎笑的樣子讓人心動」、「娜妍真的好漂亮啊」、「這友誼太好了」等等。

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