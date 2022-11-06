Super Junior 17週年啦！提台灣KKBOX NO.1一臉驕傲，感謝如老夫老妻又是人生伴侶的彼此

利特：「下個17年各位也要多多關照♥」

今（6）日是Super Junior出道至今第17個出道紀念日，官方YouTube頻道上傳了一支特別影片，考驗9位成員們對自己、對彼此的熟悉程度。





「2022第1屆Super Junior領域學力測驗」前幾題E.L.F的生日、第6張專輯什麼名字第幾年、共有幾個正式小分隊……就讓成員們陷入困難，要記得17年來的點點滴滴果然沒有那麼容易。



比較有趣的幾個題目與選項，如「和始源吵架過的成員有厲旭、東海和銀赫？」三位當事者說詞都不太一樣，始源只記得沒和銀赫吵過，銀赫卻回顧「偷吃飛機餐事件」兩人冷戰，東海則說和始源都是鬥嘴而已，但也有心虛的時刻，舔舔嘴唇和銀赫相視而笑。



「台灣KKBOX 2021韓國歌手TOP11？」大部分成員看了都有志一同認為11太低！圭賢皺眉：「11名不對吧？」厲旭笑出來：「至少前5吧？」藝聲伸長脖子確信：「11名好像是錯的。」神童發出爽朗笑聲：「我記得是第1耶！哈哈哈──」



答案公開後，神童一臉驕傲：「果然很奇怪，11名不是有點奇怪嗎？」圭賢笑開懷：「對嘛！台灣KKBOX我們不是11名，是第1名吧！」銀赫也裝作淡然自信的說：「我們在台灣沒掉過第一名。」



▼去年得獎感謝影片（希澈沒有錄製，也難怪只有他沒有答對此題啦～）



完成答題測驗之外，每位成員還要親手做自己的SJ生日蛋糕，更要為錄下影像信件送給彼此。從做蛋糕的過程、裝飾的成果來看，有E.L.F直呼看出所有人不同性格呢！尤其是圭賢，圭賢又提了一次自己不是17週年，還拿酒來和蛋糕合照！



影像信件有搞笑也有感人內容。有人形容SJ之間是老夫老妻、親人或人生伴侶，神童還表示多虧和SM這樣的大公司簽約才能走那麼長久，所以會永遠和SJ走下去(?)。



他們感謝彼此、希望彼此健康、告白「我愛你們」、約定好繼續走下去……隊長利特在壓軸時說了那麼一句話──在一起17年來包容彼此，下個17年各位也要多多關照♥



▼「2022第1屆Super Junior領域學力測驗」17週年特別影片



▼利特在凌晨時分發文感性感謝成員們、粉絲與工作人員，提到看見粉絲做的影片都會想流淚



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞