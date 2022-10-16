【韓國旅遊】來蔚山看鯨魚吧！真人駐演的主題文化村大開眼界，還有鯨魚博物館、出海賞鯨船！

一般說到去韓國旅遊好像都是首爾、慶州、釜山等等，很少有人想到蔚山，其實這裡也有很獨特的遊玩景點！

韓國從2022年10月1日起全面開放入境限制，無需疫苗證明、PCR鑒定或隔離觀察，落地即可開始觀光。 等了3年終於可以再去韓國旅遊，之前收藏的景點和新發現的好去處都可以安排起來啦！相關准備可以看這裡：旅遊入境手續

這次分享外國觀光客可能較少去的城市——蔚山。 位於韓國東南角、夾在釜山和慶州中間的沿海城市蔚山，在漁業之外還有一個獨特的產業：捕鯨。 雖然如今早已不再捕鯨，但畢竟是當地文化與歷史的一部份，所以韓國在2005和2015年先後打造鯨魚博物館和文化村，讓大家可以親身走進捕鯨盛行的1960~70年代。



先來說小編覺得最好逛的鯨魚文化村~從前蔚山捕鯨業發達時村裡的漁夫都相當有錢，有句話是「連路過的狗都叼著一萬韓元」。 1986年韓國禁止捕鯨後漁村也隨之沒落和消失，如今的「長生浦懷舊村（장생포 옛마을）」就是原樣重建了當年的模樣。



一走進大門就很熱鬧，因為有工作人員打扮成當年時髦青年模樣，戴著mic熱情地即興發揮歡迎語XD這也是小編覺得這個文化村值得一來的原因：假扮村民的工作人員真的非常入戲！村裡重建了茶坊、便利店、 娛樂室等生活設施，茶坊是從前那種可以點歌的，真的有工作人員坐在隔間裡，念念有詞地歡迎遊客到來~



便利店裡也有一個非常入戲的「大嬸」，化著雀斑妝、頂著爆炸頭，見到遊客進來就擺出摳腳pose XD小編詢問可否拍她的照片，「大嬸」開朗地說：「阿一古，怎麼沒趁剛才我比較自然的時候拍呢？」 隨後再次配合地坐下摳腳XD還熱情地分享鯨魚村的歷史故事，敬業程度要給個大大的讚啊！



船長室裡有一位「船長」正在講電話，好像是在交流海上風浪之類的信息：



學校教室裡也有一位「教師」，會幫遊客拍照、指導如何擺pose，人數多的話還會請大家坐好、一起唱兒歌，真的是很有趣的體驗：



除了生活設施，當然也有和鯨魚相關的分解場、煉油廠等等，裡面展示的是當年真正使用過的工具。 （抖~）





這個復原的村落（장생포 옛마을）其實是整個鯨魚文化村（고래 문화 마을）的一部份，園區裡還有鯨魚雕像廣場、史前時代鯨魚區、水生植物園等主題空間，西側還有展示捕鯨時代生活場景的壁畫村，很適合慢慢散步拍照。





【觀光資訊】

名稱：長生浦鯨魚文化村（장생포 고래문화마을）

地址：蔚山廣域市南區長生浦鯨魚路271-1 （울산광역시 남구 장생포고래로 271-1）

時間：09：30~18：00（售票至17：30），每週一、春節、中秋節當天休息

票價：2000韓元

路對面是韓國唯一的鯨魚博物館，展示250多件捕鯨物品、復原捕鯨船、與捕魚相關的國寶級史前岩畫「盤龜台岩刻畫」（複製品），還有少見的鯨魚局部標本、介紹鯨魚知識的兒童體驗館等等。 雖然有4層樓之多，但因為展品都很大件（笑），所以蠻快就能逛完了，小朋友應該也會蠻喜歡~







【觀光資訊】

名稱：長生浦鯨魚博物館（장생포 고래박물관）

地址：蔚山廣域市南區長生浦鯨魚路244（울산광역시 남구 장생포고래로 244）

時間：09：30~18：00（售票至17：30），每週一、春節、中秋節當天休息

票價：成人2000韓元，兒童1000韓元（13歲以下）

鯨魚博物館旁邊就是搭船的港口，有出海賞鯨、沿岸觀光、遊船派對等不同路線可選，賞鯨的話基本要3小時往返。 其實韓國人會把「鯨魚」和「海豚」混在一起說，這艘船的觀賞記錄裡就有海豚、領航鯨、小鬚鯨等等。



【觀光資訊】

名稱：鯨魚大海旅行船（고래바다여행선）

地址：蔚山廣域市南區長生浦鯨魚路244（울산광역시 남구 장생포고래로 244）

時間：10：00~13：00或14：00~17：00（具體可參考官網）

票價：成人20000韓元，兒童10000韓元（12歲以下）

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