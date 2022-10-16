【韩国旅游】来蔚山看鲸鱼吧！真人驻演的主题文化村大开眼界，还有鲸鱼博物馆、出海赏鲸船！

一般说到去韩国旅游好像都是首尔、庆州、釜山等等，很少有人想到蔚山，其实这里也有很独特的游玩景点！

韩国从2022年10月1日起全面开放入境限制，无需疫苗证明、PCR鉴定或隔离观察，落地即可开始观光。 等了3年终於可以再去韩国旅游，之前收藏的景点和新发现的好去处都可以安排起来啦！相关准备可以看这里：旅游入境手续

这次分享外国观光客可能较少去的城市——蔚山。 位於韩国东南角、夹在釜山和庆州中间的沿海城市蔚山，在渔业之外还有一个独特的产业：捕鲸。 虽然如今早已不再捕鲸，但毕竟是当地文化与历史的一部份，所以韩国在2005和2015年先后打造鲸鱼博物馆和文化村，让大家可以亲身走进捕鲸盛行的1960~70年代。



先来说小编觉得最好逛的鲸鱼文化村~从前蔚山捕鲸业发达时村里的渔夫都相当有钱，有句话是「连路过的狗都叼著一万韩元」。 1986年韩国禁止捕鲸后渔村也随之没落和消失，如今的「长生浦怀旧村（장생포 옛마을）」就是原样重建了当年的模样。



一走进大门就很热闹，因为有工作人员打扮成当年时髦青年模样，戴著mic热情地即兴发挥欢迎语XD这也是小编觉得这个文化村值得一来的原因：假扮村民的工作人员真的非常入戏！村里重建了茶坊、便利店、 娱乐室等生活设施，茶坊是从前那种可以点歌的，真的有工作人员坐在隔间里，念念有词地欢迎游客到来~



便利店里也有一个非常入戏的「大婶」，化著雀斑妆、顶著爆炸头，见到游客进来就摆出抠脚pose XD小编询问可否拍她的照片，「大婶」开朗地说：「阿一古，怎么没趁刚才我比较自然的时候拍呢？」 随后再次配合地坐下抠脚XD还热情地分享鲸鱼村的历史故事，敬业程度要给个大大的赞啊！



船长室里有一位「船长」正在讲电话，好像是在交流海上风浪之类的信息：



学校教室里也有一位「教师」，会帮游客拍照、指导如何摆pose，人数多的话还会请大家坐好、一起唱儿歌，真的是很有趣的体验：



除了生活设施，当然也有和鲸鱼相关的分解场、炼油厂等等，里面展示的是当年真正使用过的工具。 （抖~）





这个复原的村落（장생포 옛마을）其实是整个鲸鱼文化村（고래 문화 마을）的一部份，园区里还有鲸鱼雕像广场、史前时代鲸鱼区、水生植物园等主题空间，西侧还有展示捕鲸时代生活场景的壁画村，很适合慢慢散步拍照。





【观光资讯】

名称：长生浦鲸鱼文化村（장생포 고래문화마을）

地址：蔚山广域市南区长生浦鲸鱼路271-1 （울산광역시 남구 장생포고래로 271-1）

时间：09：30~18：00（售票至17：30），每周一、春节、中秋节当天休息

票价：2000韩元

路对面是韩国唯一的鲸鱼博物馆，展示250多件捕鲸物品、复原捕鲸船、与捕鱼相关的国宝级史前岩画「盘龟台岩刻画」（复制品），还有少见的鲸鱼局部标本、介绍鲸鱼知识的儿童体验馆等等。 虽然有4层楼之多，但因为展品都很大件（笑），所以蛮快就能逛完了，小朋友应该也会蛮喜欢~







【观光资讯】

名称：长生浦鲸鱼博物馆（장생포 고래박물관）

地址：蔚山广域市南区长生浦鲸鱼路244（울산광역시 남구 장생포고래로 244）

时间：09：30~18：00（售票至17：30），每周一、春节、中秋节当天休息

票价：成人2000韩元，儿童1000韩元（13岁以下）

鲸鱼博物馆旁边就是搭船的港口，有出海赏鲸、沿岸观光、游船派对等不同路线可选，赏鲸的话基本要3小时往返。 其实韩国人会把「鲸鱼」和「海豚」混在一起说，这艘船的观赏记录里就有海豚、领航鲸、小须鲸等等。



【观光资讯】

名称：鲸鱼大海旅行船（고래바다여행선）

地址：蔚山广域市南区长生浦鲸鱼路244（울산광역시 남구 장생포고래로 244）

时间：10：00~13：00或14：00~17：00（具体可参考官网）

票价：成人20000韩元，儿童10000韩元（12岁以下）

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