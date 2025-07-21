【K社韓國小百科】另類旅遊「黑暗觀光」引關註：親赴江南整形街、大峙洞補習街，深度感受「地獄朝鮮」

所謂「黑暗觀光」是指參觀曾發生災難或犯罪的場所，在西方已有幾十年曆史。 最近韓國的黑暗觀光出現了另類路線：帶外國遊客深入首爾江南區繁華背後的另一面，窺探韓劇或K-POP裡不會出現的「地獄朝鮮」。

近日有韓國導遊通過旅遊相關網站推出「洞察年輕人與社會現實的江南之旅」，獲得不少外國遊客報名參與。 觀光內容包含探訪「韓國教育區聖地」大峙洞學院街、新沙站整形一條街等等，導遊會在3小時的行程中介紹韓國人為何熱衷於送小孩去補習班、為何出生率低、外貌至上主義造成何種社會文化，解釋即便在韓國最富裕的江南區，年輕人為何仍會自認為活在難以生存、毫無希望的「地獄」。



跟著導遊，外國遊客們會看到補習班建築物的橫幅上寫著「賭上全部」，整形街上滿是具有視覺衝擊力的照片。導遊解釋稱，韓國房價高昂，所以年輕人選擇在汽車旅館約會。外國遊客們大多感到震撼，表示在美國只有博士才會讀書到深夜、難以相信把整個人生押在學習上，認為韓國青少年令人心疼，年輕人表面看起來很有衝勁，實際上卻是無法脫離父母的「袋鼠族」。

這一行程的收費是每人4.5萬韓元，很多遊客給出了積極評價，認為有助於了解韓國的年輕人和社會文化、切身感受韓國人面臨的壓力，尤其適合「對韓國文化價值觀的深層細微差別以及這些價值觀如何體現在日常生活中感到好奇的人」。



Photo by Jonathon Nielsen on Unsplash



其實韓國早前已經有不少「黑暗觀光」路線，例如象徵日據時代的西大門刑務所、簽訂乙巳條約的德壽宮重明殿，以及韓戰遺址的非武裝地帶（DMZ）等等。 然而，最近開始出現將幾個月前發生的事件快速轉化為觀光資源的新趨勢。 例如，在去年12月3日實施緊急戒嚴後，便有人推出了前往鐘路和光化門一帶體驗集會的觀光行程，甚至還有介紹鐘路區塔洞公園等老年性交易現場的導覽活動。

韓國網友大部份對這類型的觀光持正面態度，認為這些外國遊客是抱著了解韓國的心態而來，導演也只是介紹事實、並沒有胡編亂造，甚至透露最近最熱門的三個「黑暗觀光」項目就是「整形街-外貌至上主義」、「學院街-學閥主義」、「九龍村-貧富差距」。 隨著全世界對韓國文化的關注與了解日益提高，「黑暗觀光」作為深度旅遊的一種，或許會受到越來越多外國遊客的青睞。



Photo by Yohan Cho on Unsplash

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞