韓徹底放開入境限制！今日起全面解除入境防疫措施，落地PCR篩檢也不再需要啦！

繼免隔離、免陰性證明、免疫苗接種證明後，韓防疫部門昨日宣佈「最後一道關卡」落地PCR篩檢也將從10月1日0時起正式取消，意味著入境相關防疫措施就此全面解除。

據悉，韓國做出這一決定的依據是海外入境確診率從8月的1.3%下降到9月的0.9%，且近期主流變異株病毒BA.5的致死率也進一步降低。 同時，韓累計確診規模達到2千477萬、占國民比例48%，昨日新增確診人數比上週同日減少600人，呈穩定下降趨勢。



不過，入境3天內如有症狀仍須至臨近保健所接受免費PCR篩檢（即便無症狀也可自主接受免費PCR），如日後再次出現致死率高的變異株則有可能再次實施入境PCR篩檢義務化。



韓國旅遊入境手續

1. 電子旅行許可（K-ETA）。 與韓國締結免簽證協議的國家及地區人士可以在K-ETA官網或手機應用程式進行申請，費用為10300韓元、有效期為2年。 需要註意的是，為留出充分的批核時間，需於航班出發前72小時進行申請哦！



2. 入境檢疫資訊預填系統（Q-CODE）。 在官網填寫入境檢疫資訊並上傳相關證明後即可自動取得QR Code，可提前截圖保存在手機相冊中，以方便落地後還未開通網路時出示給工作人員。



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