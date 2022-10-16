《小女子》魏嘏雋演活神秘又性感的「本部長」！來看看他平常的練習，難怪武打戲這麼好看～

《小女子》魏嘏雋演活神秘又性感的「本部長」！來看看他平常的練習，難怪武打戲這麼好看～

韓劇   2022年10月16日   星期日15:41   Hui  

（封面圖源：IG@wi__wi__wi）

一連好幾部作品都有「武打戲」，魏嘏雋（魏河俊）也是下了很多功夫呢！

《小女子》於上週迎來大結局，曾出演《魷魚遊戲》、《Bad and Crazy》等作品的魏嘏雋，首次擔綱男主角，演活神秘又性感的本部長「崔道日」，人氣再飆升。

電視劇終映後，魏嘏雋曾在個人Instagram分享自己的武打練習影片，引發熱議。身穿短袖、短褲的他，好身材藏才不住。可以看到魏嘏雋揮拳、踢腿的動作相當流暢，絲毫沒有猶豫。而高難度的「空翻」動作，他也一次到位。

看看魏嘏雋那蓬勃發展的肌肉…（流口水）

網友們紛紛表示，若想看魏嘏雋更多武打戲，千萬不要錯過他與李棟旭合作的《Bad and Crazy》。近期，魏嘏雋的最新作品也確定了，他將與池昌旭、林世美合作Disney+ 犯罪動作劇《最惡的惡》，並飾演新興犯罪組織老闆「鄭基哲」，估計又有不少武打戲可以看！

Hui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

廣告
相關新聞
留言/評論
主頁 » 韓劇 » 《小女子》魏嘏雋演活神秘又性感的「本部長」！來看看他平常的練習，難怪武打戲這麼好看～
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手