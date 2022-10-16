《小女子》魏嘏雋演活神秘又性感的「本部長」！來看看他平常的練習，難怪武打戲這麼好看～

一連好幾部作品都有「武打戲」，魏嘏雋（魏河俊）也是下了很多功夫呢！

《小女子》於上週迎來大結局，曾出演《魷魚遊戲》、《Bad and Crazy》等作品的魏嘏雋，首次擔綱男主角，演活神秘又性感的本部長「崔道日」，人氣再飆升。

와 위하준 아크로바틱도 됨 pic.twitter.com/kIwZNX1F66 — 취향 (@loverdramas) October 10, 2022

電視劇終映後，魏嘏雋曾在個人Instagram分享自己的武打練習影片，引發熱議。身穿短袖、短褲的他，好身材藏才不住。可以看到魏嘏雋揮拳、踢腿的動作相當流暢，絲毫沒有猶豫。而高難度的「空翻」動作，他也一次到位。

看看魏嘏雋那蓬勃發展的肌肉…（流口水）

網友們紛紛表示，若想看魏嘏雋更多武打戲，千萬不要錯過他與李棟旭合作的《Bad and Crazy》。近期，魏嘏雋的最新作品也確定了，他將與池昌旭、林世美合作Disney+ 犯罪動作劇《最惡的惡》，並飾演新興犯罪組織老闆「鄭基哲」，估計又有不少武打戲可以看！

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